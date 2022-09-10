İÇİŞLERİ BAKANI Sn. SÜLEYMAN SOYLU İLE AZINLIK CEMAATİ VAKIFLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ KONULU TOPLANTI HAKKINDA PATRİKLİK AÇIKLAMASI

Patrik Sahak II Hazretleri 10.09.2022 tarihinde Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğine ilişkin istişarelerde bulunmak üzere bir toplantıya katılmışlardır. Azınlık Cemaatleri’nin dini ve sivil temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Sn. Bedros Şirinoğlu ve AK Parti MKYK üyesi Sn. Dr. Sevan Sıvacıoğlu da hazır bulunmuşlardır. Toplantıdan çıkan ve tüm cemaatler tarafından memnuniyetle karşılanan kararlar uyarınca:

1. Vakıf seçimlerinin, vakfın haklarından ziyade azınlık cemaatlerinin seçme ve seçilme hakları açısından ele alınması gerektiği, çoğunlukçu, geniş tabanlı ve katılımlı seçimlerin yapılmasının çıkarılan yönetmeliğin ana amacı olduğu sayın bakan tarafından vurgulanmış ve saptanmıştır.

2. Yönetmeliğin seçim çevresi olarak öngördüğü ‘bölgesel’ seçmen listelerini temele alan bir seçim gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanın ifadesiyle, “yüksek seçim kurulu” fonksiyonu verilmiş olan Vakıflar Müdürlükleri bölgesel seçmen listelerini oluşturarak seçim başvurularını buna göre düzenleyecektir. Öyle ki, vakıfların seçmen listeleri ancak bu bölgesel listeler oluşturulduktan sonra askıya çıkabilecektir.

3. Seçmen ve seçilen sayıları oldukça azalan cemaatler için ek bir madde eklenerek kolaylık sağlanmıştır. Buna göre vakıf sayısı on beşten az olan cemaatler için seçim bölgesi İstanbul ili ve hatta Türkiye geneli olabilecektir. Bu maddeden vakıf sayıları on beşten fazla olan Rum ve Ermeni cemaatleri faydalanamayacaklardır.

4. İvedilikle eklenecek maddelerle yeniden düzenlenecek Yönetmelik uyarınca belirlenen seçim takvimi, herhangi bir gecikmeye mahal vermeden bu yıl sonu itibariyle seçimler gerçekleştirilecektir.

Özlemle beklediğimiz bu gelişmeler ve muğlaklıkların giderilmesinde gösterdikleri iyi niyet, anlayış, dirayet ve irade için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ’ya şükranlarımızı sunuyoruz.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

PATRİKLİK SEKRETARYASI