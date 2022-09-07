Valilikte Azınlık Vakıfları Seçimleri hakkında değerlendirme

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, İstanbul Valiliği’nde 7 Eylül 2022, Çarşamba öğleden sonra düzenlenen Azınlık Vakıfları Seçimleri hakkında bir değerlendirme toplantısına katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy, Bedros Şirinoğlu ve diğer bazı cemaatlerden temsilcilerin de katılım gösterdiği toplantıda Azınlık Vakıfları Seçimleri hakkında görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Bu istişare toplantılarının önümüzdeki günlerde tekrarlanacağı belirtildi.

Kamuoyu’nun bilgisine sunarız.

Patriklik Sekreteryası

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad