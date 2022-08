Helalleşmeye hevesli olan tek bir kişi var

Ahmet Hakan

O da Kemal Kılıçdaroğlu.

Onun dışında kalanların genel durumu ise aşağı yukarı şöyle:

“Helalleşme” sözcüğünden tiksiniyorlar. “Biz helalleşecek bir şey yapmadık ki” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar. “Ne helalleşmesi! Onlara günlerini göstereceğiz” duygusundalar. Henüz zafer kazanmamışken sanki zafer kazanmışlar gibi rövanş rüyaları görüyorlar. AK Parti’nin kıyısından köşesinden geçmiş olanlara bile düşman kesiliyorlar. İntikam alacakları günlerin hayalini kuruyorlar. Geçmişte yaptıkları ayrımcılıklarla ilgili hiçbir pişmanlık duymuyorlar. Ne pişmanlığı! Geçmişte herhangi bir ayrımcılık yaptıklarını kabul etmeye bile asla yanaşmıyorlar. Nefret ediyorlar ve bununla gurur duyuyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dramı işte tam da buradadır:

“Helalleşme” olgusuna kendisi dışında hiç kimseyi ikna edemiyor.

Helalleşme toplantılarının, helalleşme söylemlerinin, helalleşme ataklarının, helalleşme propagandasının…

Sürekli güme gitmesinin tek nedeni budur.

RÜŞDİ OLAYINDA VAR BİR ÇAKALLIK



SENELER seneler geçmiş. Selman Rüşdi unutulmuş gitmiş. Şeytan Ayetleri’nin üzerini küf kaplamış. Humeyni’nin fetvasını hatırlayan yok. Şeytan almış götürmüş. Satamadan getirmiş. Falan fıstık.

Böyle bir ortamda…







Selman Rüşdi’nin İran’ın bile sahiplenmediği bir saldırıya uğramasının arkasında kesin var bir çakallık.

Galiba bir şeyler planlıyorlar, bir hesap yapıyorlar.

Yani işin içinde bir çakallık olduğuna yemin edebilirim ama ispat edemem.



İSLAM OYUNLARI’NDA İSTAVROZ ÇIKARILMASI



KONYA’da düzenlenen İslam Oyunları’nda bazı Hıristiyan sporcular, istavroz çıkarırken görüntülenmiş.

Görüntüleri dayıyorlar sosyal medyada.







Ardından da “İslam Oyunları’nda haç çıkarıldı. Fıkra bu kadar. Hahaha” falan yazıyorlar.

Olay şu:

İslam Oyunları’na İslam Teşkilatı Örgütü’ne üye ülkeler katılabiliyor. Bu ülkelerde yaşayıp da farklı dinlere mensup olan sporcuların katılımı da serbest. Şöyle düşünelim: Vatandaşımız olan Ermeni ya da Yahudi sporcumuz, İslam Oyunları’nda Türkiye’yi temsil ediyor. Tamam mı?

Cehalet kötü bir şey.

Cehaletin farkında olmadan yapılan ukalalık ise çok feci bir şey.

İLK ÜÇ GÜN BEN DE DESTEKLEDİM



GÜLŞEN ve kıyafetleri konusu.







İlk üç gün ben de destekledim.

Fakat artık Gülşen, bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?

Her seferinde daha fazla… Her seferinde daha fazla…

Bu işi kararında bırakırsa…

Hem kendisi hem de toplum açısından daha iyi olacak galiba.



İNSANLAR İKİYE AYRILIR



– “Sideways” filmini sevenler ve sevmeyenler.

– Karamollaoğlu’nu tonton dede bulanlar ve bulmayanlar.

– İstanbul’a yağmur yağdığında aklına İmamoğlu gelenler ve gelmeyenler.

– Şiirin öldüğüne inananlar ve inanmayanlar.

– Esad’la görüşülecek diye acayip heyecanlananlar ve hiç takmayanlar.



HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN İYİ DÜĞÜN DAVETİYESİ



DEMET Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün davetiyesine bayıldım.

Karmaşık değil. Hiçbir fazlalığı yok. Sadeliğin büyüsüyle yükseliyor. Konsepti modern. Demet ve Oğuzhan’ı yansıtan çizim şahane. Tasarım mükemmel. Evet, bir kalp çizimi var ama çok cool.







Kimin zevki acaba? Oğuzhan’ın mı Demet’in mi? Böyle tuhaf meraklarım vardır benim.

NEREDEN ÇIKTI BU EKÜMENİK FORMASI



SÜMELA Manastırı’nda ayin yapmak için Trabzon’a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos’a Trabzonspor forması hediye edilmiş.

*

Buraya kadar çok şeker bir şey.

Fakat formanın arkasında…







“Ekümenik Patrik Bartholomeos” yazması, olayı basit bir taraftar şekerliğinden çıkarıyor.

*

Çünkü sadece ve sadece takımının adını duyurmayı amaçlayan, bundan başka bir gayesi bulunmayan herhangi bir takım taraftarı, “ekümenik” nedir bilmez. Bilse de formaya bu tartışmalı statüyü yazmayı aklına bile getirmez.

*

Bu açıdan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin olaya tepki göstermesi ve bunu bir tertip olarak nitelemesi…

Hiç de yabana atılacak bir yaklaşım değildir.



KEDİN VARSA



UMURSANMAMAYI göze alacaksın. Gecenin bir vakti evin içinde dörtnala koşulmasını yadırgamayacaksın. Severken, okşarken aniden tırmalanmayı göze alacaksın. Uykunun en güzel yerinde bir miyavlama sesiyle uyandırılmaya katlanacaksın. Her an şaşırmaya hazır olacaksın. Evin hangi ücra köşesinin saklanma için uygun olduğunu bileceksin. Tahakküm edilmeyi öğreneceksin. Öngörülmez sürprizlere her zaman hazır olacaksın. Ödül mamasını asla eksik etmeyeceksin. Çağırdığında gelinmemesini, git dediğinde gidilmemesini mesele etmeyeceksin. Uçan her türlü hayvana karşı sergilenen öfkeyi anlayışla karşılayacaksın.

