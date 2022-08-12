Serena Williams’ı uğurlarken

Reha Erus

Williams kardeşlerin küçüğü Serena Amerika Açık Tenis Turnuvası sonrası kortlara veda edeceğini açıkladı. Ablası Venus ile birlikte yıllarca tenis dünyasında söz sahibi olan Serena zor ama doğru bir karar verdiğini, 40 yaşında geleceği ile ilgili planlar yapması gerektiğini belirterek ‘Ailem ve işlerimle baş başa kalmak istiyorum’ dedi.

Dile kolay Serena Williams 7’si Avustralya Açık, 6’sı Amerika Açık, 3’ü Roland Garros olamak üzere toplam 23 Grand Slam kazanmış bir raket olarak tarihe geçti.

Teniste Williams kardeşler öncesinde pek Afro – Amerikalı sporculara rastlanmamıştı. Sadece Arthur Ashe erkeklerde adından söz ettirmişti.

Williams kardeşler babaları Richard Williams’ın ısrarlı, disiplinli ve sıkı çalıştırma temposu sonrası kortlara çıkarak güçlerini göstermişler rakiplerini ezerek yenerken zaman zaman da birbirlerine rakip olmuşlar ve kortlarda kıyasıya mücadele etmişlerdi.

Kız kardeşler başarılarında ki en büyük payın babaları Richard Williams’a ait olduğunu her fırsatta tekrarlarken tenisçi ailenin hayatı film olmuş baba Richard’ı canlandıran Will Smith ‘King Richard’ adlı yapıtla geçtiğimiz Mart ayında ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında Oscar’ı kazanmıştı. Filmde Serena Williams’ı Demi Singleton, Venus’u ise Saniyya Sidney oynamıştı.

Serena Williams tenisten büyük paralar kazandı ancak daha büyük kazancı sponsorlardan geldi. Tenis malzemeleri markaları iki kardeşe de eşit olarak servet döktü.

2017 yılında Ermeni asıllı Alexis Ohanian ile evlenen ve bir çocuk sahibi olan Serena Williams kortlara veda ettikten sonra ikinci kez anne olmak istediğini de röportaj verdiği ‘Vogue’ magazin dergisine söyledi.

Emekli kelimesini pek sevmediğini hatırlatan Serena Williams spora veda ettikten sonraki yaşamına kendisini hazırlayacağını ve bunun için planları olduğunu da sözlerine ekledi.

Her iki tenis yıldızı kardeşlerle Roma Açık Tenis Turnuvasında söyleşide bulunmuştum. Venus’e oranla Serena’yı daha konuşkan ve sempatik bulmuştum.

29 Ağustosta başlayacak Amerika Açık’ta Serena’yı son kez raket sallarken seyredeceğiz. Yense de yenilse de tribünlerden gelecek alkışlarla mutlak göz yaşı dökecek. Bu güzide spora yıllarca renk kattığı için vedası da hak ettiği kadarıyla görkemli olacak Serena’nın.

https://www.cnnturk.com/yazarlar/guncel/reha-erus/serena-williamsi-ugurlarken