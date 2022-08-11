Gökçeada’da Meryem Ana Panayırı ‘şikâyet’ üzerine iptal edildi

İmroz Eğitim ve Kültür Derneği, Gökçeada’da her yıl düzenlenen 15 Ağustos Meryem Ana Panayırı’nın bu yıl ‘şikayetler’ nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı’nın, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali’ni yasaklamasına tepkiler sürerken, her yıl 15 Ağustos’ta Gökçeada’da yapılan Meryem Ana Panayırı’nın ‘şikâyet’ üzerine organizasyon yetkilileri tarafından iptal edildiği belirtildi.

Gökçeada’da ağustos ayında Türkiye ve Yunanistan’dan on binlerce kişiye ev sahipliği yapan panayırın organizasyonunu bu yıl İmroz Eğitim ve Kültür Derneği üstlendi.

Derneğin, panayırdan elde edeceği gelir eğitim-öğretim faaliyetleri ve panayırın yapıldığı Tepeköy’ün ihtiyaçları için kullanılacaktı.

Gerçek Gündem’de yer alan haberde, dernek yayınladığı açıklamayla CİMER’e gelen şikayetler üzerine bu yıl panayırı gerçekleştiremeyeceklerini söyledi.

Açıklamada, “Gökçeada Kaymakamlığı’ndan izin alınarak tüm hazırlığını yaptığımız panayır organizasyonu hakkında çeşitli şikayetler yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu seneye mahsus gecikmeli olarak organizasyonunu üstlendiğimiz panayırımızı bu şartlar altında gerçekleştiremeyeceğimiz kanaatine varmış bulunmaktayız. Ancak yukarıda belirttiğimiz amaçlarla ve yüzyıllardır süre gelen ticari kaygılardan uzak gelenekselleşmiş haliyle bu panayırı bundan sonraki yıllarda gerçekleştirmek için gönüllü olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

Panagia Panayırı nedir?

Gökçeada’da yaşan Rumlarının en önemli bayramı olarak adlandırılan Panagia Meryem Ana`nın ölümsüzleşip Tanrı katına yükselişinin kutlandığı, Meryem Ana ve azizler adına adanan adakların kesilip rit (toplu) yemeklerinin eğlenceler eşliğinde yendiği, bir çok ritüelin yaşandığı tarih aralığıdır. 14 – 24 Ağustos tarihi arasında Gökçeada’da kutlanır.

Derneğin açıklamasının tamamı şöyle:

https://t24.com.tr/haber/gokceada-da-meryem-ana-panayiri-sikayet-uzerine-iptal-edildi,1052138?fbclid=IwAR2_TbVJfyvThC9kW5aYm0j0FU5Ir4MZ8oD6-HpRjL6BI5vhTEjiZ69R1JU