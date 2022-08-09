ANALİZ | ‘O’na; ‘O’nun öncülüğüne, liderliğine, talimatına referans vermeden konuşamayan koca koca insanlar

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangına “cumhurbaşkanımızın talimatıyla” müdahale edildiğini söylemesi espri konusu oldu ama bu ifade bir yanıyla da hüzünlü ve üzücü… Çünkü bu ‘O’na; ‘O’nun öncülüğüne, liderliğine, talimatına referans vermeden konuşamayan koca koca insanlar listesine yeni bir ilave anlamına geliyor. Bu konuda iki yıl önce Mühiminsan’lardan oluşan eğlenceli bir liste sunmuştum…

Alper Görmüş

İbrahim Kalın şimdi dönüp baktığında, Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangının söndürülmesiyle cumhurbaşkanının talimatı arasında bağlantı kurmanın taşıdığı sorunu mutlaka fark etmiştir. Ben onun bu gafı son yıllarda bir salgın gibi yayılan “Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde” klişesinin etkisi altında yaptığını düşünüyorum.

Malum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra, özellikle de son birkaç yılda ülkenin herhangi bir başarısından söz ederken, cümlenin önüne “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde” ibaresini ilave etmek politik bir refleks haline geldi. Bakanların kendi alanlarında başarı olarak niteledikleri bir gelişmeyi, faraza “Bakanlığımızın başarısı” gibi bir cümleyle takdim etmeleri artık imkânsız.

İki yıldan biraz fazla bir zaman önce Serbestiyet’te kaleme aldığım ‘Cumhurbaşkanımızın liderliği’: Olmasaydı olmaz mıydık?” başlıklı bir yazıda, “Google’a ‘Cumhurbaşkanımızın liderliğinde’ diye yazın ve tıklayın; karşınıza, bir bardak suyu bile bu liderliği zikretmeden içemeyen çok sayıda iktidar sözcüsü çıkacak” diye yazmış, sonra da bu Google taraması işini kendim yapmıştım.

O yazıda derlediğim “cumhurbaşkanımızın liderliğiyle” gerçekleştirilen işler listesini, yeri geldiği için hatırlatmaya karar verdim. Dediğim gibi: İbrahim Kalın’ın tuhaf cümlesinin kökü bence buralarda çünkü.

Mayıs 2020 itibariyle kaba bir Google taramasında karşıma çıkanlarla oluşturduğum liste şöyle (bu liste son iki yılda çok zenginleşmiş olmalı):

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde de şeffaflık temelli bir iletişim stratejisi izliyoruz.” (İletişim Başkanı Fahrettin Altun.)

“Savunma sanayii çerçevesinde yaptığımız çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, desteği, teşviğiyle çok ciddi bir ivme kazandı ve çok şükür savunma sanayiindeki yerli ve millilik oranları yüzde 70’lere dayandı.” (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.)

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji hamlemiz…” (Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.)

“Biz, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kanal İstanbul projesini yapacağız.” (Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.)

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demiryolunda çok büyük bir devrim yaşıyoruz.” (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.)

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yarınların pek çok alandaki sportif başarısını hep birlikte gerçekleştireceğiz.” (Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu.)

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millete hizmet etmenin yaşattığı huzur, Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimi ile birleşip bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir.” (Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu.)

“Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde bu saldırılara karşı hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız.” (Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan.)

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya ölçeğinde vicdanımız ve şefkatimiz var.” (Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.)

Bir partinin başarısını liderine bağlayan cümleler kurmasında bir sorun yok. Çünkü bir parti -hele ki Türkiye’de- önemli ölçüde liderinin liderliği sayesinde “ilerler.” Fakat bir ülkedeki ilerlemelerden söz ederken, “O” olmasaydı hiçbirini gerçekleştiremezdik demeye getiren, zihinlere bunu kazımayı amaçlayan bir dil demokrasinin dili olabilir mi?

İbrahim Kalın’ın cümlesinin yukarıdakilerin hepsine fark attığını söylemeye gerek yok. Fakat bunları gördükten sonra işlerin buraya kadar varabileceğini tahmin etmek de çok zor değil.

https://serbestiyet.com/ozel-haber/analiz-ona-onun-onculugune-liderligine-talimatina-referans-vermeden-konusamayan-koca-koca-insanlar-99909/