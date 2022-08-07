Yavuz Ağıralioğlu’nun “Müslüman olmayan Türk’e neden insan diyelim?” sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Twitter’da paylaşılan bir videoda, “Biz Müslüman olmayan Türk’e, Türk ve insan demiyoruz” ifadelerini kullandı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Ağıralioğlu’nun sözlerine karşı çıkarak, “Bu kafa İslam öncesi 4000 yıllık Türk tarihini nasıl izah eder?” sözlerini sarf etti.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu‘nun henüz nerede çekildiği bilinmeyen bir videosu, sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.

“MÜSLÜMAN OLMAYAN TÜRK’E NEDEN İNSAN DİYELİM?”

Kameraya yansıyan görüntülerde, videoyu çeken şahsın “İslam kardeşliği vurgusundan önce bir şey daha söylediniz” sözlerine üzerine konuşmasına başlayan Ağıralioğlu, “Biz Müslüman olmayan Türk’e, Türk demiyoruz. Kemali ile Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim? Niçin insan diyelim? Bizim için önemli olan, arkasında büyük irademizle durduğumuz olan Allah’a kulluk davamızın devlete, millete, medeniyete dönük taraflarıdır.” diyor.

“HER TÜRLÜ SİYASİ HATAYI TELAFİ EDEBİLİRİZ”

Yavuz Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu sürecin hiçbir tarafında diliyle, diniyle, imanıyla, sözüyle, imanıyla olmayanlar Kürdü, Türkü, kardeşliği ve imanımızı temsil edemezler. Bu sürecin en kötü tarafı bizim açımızdan, inançsızlığıyla ahlaksızlığıyla bin yıllık bir kardeşliğin üzerine hami edilmesidir.”

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Öte yandan Ağırlioğlu’nun bu sözleri sosyal medyada TT oldu. Bazı Twitter kullanıcıları konuyla ilgili tepkilerini gösterdi. O yorumlardan bazıları:

ÖZDAĞ’DAN DA TEPKİ GELDİ

Bu açıklamalara siyaset kanadından ise ilk tepki Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ‘dan geldi. Özdağ Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada “Bu kafa İslam öncesi 4000 yıllık Türk tarihini nasıl izah eder? Hristiyan Gökoğuzlar’a ne der? İstiklal Harbi’nde Padişahın yanında yer alan Müslüman Türkler mi Türk’tür yoksa Mustafa Kemal’in yanında yer alan Ortadoks Türkler mi? Atatürk düşmanlarında muhakkak bir sakatlık oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

https://www.sondakika.com/politika/haber-iyi-partili-yavuz-agiralioglu-nun-twitter-a-yansiyan-goruntuleri-sosyal-medyada-15148276/