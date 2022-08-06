Uygunsuz davranışları ortaya çıkan papaz kovuldu

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Popüler bir Miami kilisesinin Hıristiyan papazı, cemaatinden üç kadınla sürdürdüğü birlikteliği ve başka uygunsuz hareketleri sebebiyle kovuldu.

46 yaşındaki papaz David Stocker, nisan ayında kentin Westchester bölgesindeki Brave Kilisesi’nden kovuldu.

Daily Mail’in haberine göre, 2014’ten beri kilisede vaaz veren din adamı, aynı zamanda, sevgililerinden birinin New York’a uçak biletini ödemek de dahil olmak üzere, yasadışı işlerinden bazılarını finanse etmek için kilisenin kredi kartını kullanmakla da suçlanıyor.

Şok edici iddialar, Stocker’ı istifa etmeyi reddettikten ve kilise tüzüğünü ihlal ettiği için görevden alınmasına rağmen vaaz etmeye devam ettikten sonra dava eden konsey tarafından sunulan 307 sayfalık bir şikayette yer alıyor.

Papazın cemaatinden kadınlarla birlikte olması dışında, kamuya açık alanlarda sık sık alkol tüketmesi ve sarhoş olması, birlikte olduğu kadınlardan biriyle eşleşen dövme yaptırması da şikayet metninde yer aldı.

YÜZLERCE BELGE ORTAYA ÇIKTI

Vaazlarda son derece gösterişli kıyafetler giymesiyle de bilinen Stocker, 15 Nisan’da soruşturmanın ardından bir mektupla kovulduğunda dünyası çöktü.

Ancak Stocker, bir tarafında, siyah üzerine beyaz büyük harflerle “Sen Buraya Aitsin” yazan beyaz boyalı kilisede vaaz vermeye devam etti.

Konsey, kararını kendisine bildirdikten beş hafta sonra yasal teklifini başlatana kadar ayrılmadı.

Papaz, “yüz kızartıcı” eylemlerinin yer aldığı yüzlerce fotoğraf, video ve metin mesajının ortaya çıkmasının ardından soruşturuldu ve kiliseyle ilişiği kesildi.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/uygunsuz-davranislari-ortaya-cikan-sira-disi-papaz-kovuldu/