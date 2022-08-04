Dağlık Karabağ’da ateşkes ihlali: ABD’den ‘tansiyonu düşürün’ çağrısı

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan’dan askerlerin hayatını kaybettiği ateşkes ihlalleriyle ilgili gerilim sürüyor. ABD’den “Tansiyonu düşürmek adına acil adımların atılmalı” çağrısı yapıldı.

DUVAR – Azerbaycan’la Ermenistan arasında süregelen Dağlık Karabağ krizinde ateşkes ihlalleriyle ilgili gerilimin düşürülmesi için çağrı yapıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Dağlık Karabağ bölgesinde açılan ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından Kelbecer-Laçin bölgelerinde yürütülen operasyonlarda ise 3 Ermenistan askerinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Azerbaycan’ın ateşkesi ihlâl ettiğini belirterek, uluslararası topluma “Azerbaycan’ın saldırgan davranış ve eylemlerini durdurmaları” çağrısının ardından ABD’den “tansiyonun düşürülmesi” yönünde açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “ABD, Dağlık Karabağ çevresinde zayiatlar ve can kayıplarına yol açan yoğun çatışmaların yaşandığı haberleri ile ilgili olarak derinden endişe duyuyor. Tansiyonu düşürmek adına acil adımların atılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020’de yaşanan Dağlık Karabağ çatışmalarının ardından Rusya arabuluculuğunda yapılan ateşkes gereği, bölgede 2 bin barış gücü askeri bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/daglik-karabagda-ateskes-ihlali-abdden-tansiyonu-dusurun-cagrisi-haber-1576089