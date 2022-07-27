Büyük hoca Metin Sarfati´yi kaybettik

Şalom yazarı, düşünür ve akademisyen Prof. Metin Sarfati, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Sarfati´nin ani ölümü, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere, tüm akademi dünyasında büyük üzüntü yarattı. Sarfati´nin vefatı Türkiye, Türk Yahudi Toplumu ve üniversite dünyası için büyük bir kayıp olarak tarihe geçti. Sarfati, vefat haberinin ölümünden 20 gün sonra duyurulmasını vasiyet etmişti.

İstanbul doğumlu Metin Moşe Sarfati, toplumsal olaylarla, lise eğitimini aldığı Galatasaray Lisesinde ilgilenmeye başlamıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra akademik yaşamına ara verdi.

Daha sonra yine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktorasını tamamladı.

Doçentlik unvanını Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde İktisadi Düşünce Tarihi alanında aldı. Aynı bölüme profesör olarak atandı.

Görev süresi boyunca Fransa’nın çeşitli -burslu, burssuz- olarak bulundu, davetli öğretim üyesi, ‘professeur invité’ olarak ders verdi.

Prof. Metin Sarfati son olarak Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümünde görev yapıyordu.

Sarfati’nin yayınlanmış üç kitabı bulunuyor: Uygarlığın Bunalımı: Psikanalizin ve İktisadın Kavşağında Bir Analiz Denemesi (2014), Ekonomi Politiğin İnsanı Kimdir? (2010), Yahudi İnsandan İnsan Yahudi’ye (2022). Bu yıl çıkardığı son kitabı Yahudi İnsandan İnsan Yahudi’ye, 2018 yılında beri Şalom’da yayınlanmış yazılarının derlemesinden oluşuyor. Prof. Sarfati’nin ayrıca, ortak yazar olarak imza attığı 13 kitap bulunuyor. Sayısız makalenin yanı sıra, İngilizce ve Fransızca olarak de makale kaleme alan Sarfati’nin gazetemizde yayınlanmış yazılarına Arşiv bölümünden ulaşılabilir (https://www.salom.com.tr/authordetails?id=402). Çalışmalarını özellikle 18. ve 19. yüzyıl felsefi ve iktisadi düşüncesinde yoğunlaştıran Sarfati’nin, ilgi alanları arasında iktisat felsefesi, iktisat-sanat, iktisat-edebiyat ilişkileri gibi konular yer alıyordu.

Dostları, çalışma arkadaşları, akademi dünyası, 24 Temmuz Pazar günü, online bir araya gelerek Prof. Metin Sarfati’yi son yolculuğuna uğurladı. Çevrimiçi buluşmada kitapları, Yahudilik üzerine kaleme aldığı felsefi yazıları, akademik çalışmaları paylaşıldıktan sonra, dostları Metin Hoca ile ilgili anı ve düşüncelerini paylaştı.

Ardından…

3 Temmuz 2022’de bizim canımız ve her şeyimiz olan, değerli insan Metin (Moşe) Sarfati’yi uğurladık. Kendisinin vasiyeti üzerine 20 gün boyunca sessizliğimizi koruduk. Gidişinin içimizde yaratmış olduğu boşluk tarifsizdir. Sarfati kendi anlatımı ile bilinmezlik ile karakterize olan yolculuğuna çıkıyor. Kişiliği, düşünceleri, duyguları; sevenlerinde yaşamaya devam edecek. Kocaman yüreği ile ailesi ve dostlarının kalbinde olacak.

Onu çok seven ailesi

Sarfati, Toledo, Eskenazi, Navaro, Latin, Varon, Kampeas, Köseoğlu

https://www.salom.com.tr/haber/122776/buyuk-hoca-metin-sarfatiyi-kaybettik