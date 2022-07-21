Tıbrevank Derneği’nin lokali tahrip edildi

Surp Haç Tıbrevank Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nin (SHTYD) Narlıkapı’daki lokali tahrip edildi.

Bir süredir tadilatta olan dernek lokalinin camını keserek içeri giren kimliği belirsiz kişiler, dernekte bulunan bilgisayarları, projeksiyon cihazını, televizyon ekranını ve kupaları çaldı.

Dernek Başkanı Nubar Dinçöz Agos’a verdiği bilgide derneğin tadilatının bitmek üzere olduğunu bu nedenle de büyük zarara uğradıklarını söyledi. Dinçöz, söz konusu kişilerin lokalde bir süre yaşayarak tahribatı daha da artırdıklarını ifade etti. Dernek yöneticileri yaşanan saldırıyı Emniyet’e bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27316/tibrevank-dernegi-nin-lokali-tahrip-edildi