BATI ERMENİCESİ VE HEMŞİNCE ‘IŞIK TANESİ’NDE BULUŞTU￼

HYETERT – Doğu ve Batı Ermenicesi şarkılara getirdiği yorumlarla tanınan İstanbullu şarkıcı Sibil ve uzun yıllardır Doğu Karadeniz müzikleri alanında icra ve araştırma çalışmaları yapan Ayşenur Kolivar’ın birlikte seslendirdiği Lusi Hadig [Işık Tanesi] adlı şarkı, bugün (19 Temmuz) dijital platformlarda yayınlandı.

Dünyayı Batı Ermenicesi ve Hemşinceyle ‘iyiliğe’ davet eden Lusi Hadig için Özkan Aksular’ın yönetiminde hazırlanan klip, çalışmanın yapımcılığını üstlenen Kalan Müzik’in YouTube kanalında, İngilizce, Doğu Ermenicesi ve Türkçe altyazı seçenekleriyle, ayrıca sesli betimleme ve işaret dili çevirileriyle izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Bestesi ve düzenlemesi Ari Hergel’e ait olan şarkının Batı Ermenicesi sözleri Lübnanlı Ermeni şair Aşod Pakraduni, Hemşince sözleri ise Hemşinli edebiyatçı Mahir Özkan tarafından kaleme alındı.

Aynı dilin, aynı coğrafyada yaşamaya devam ederken birbirine uzak düşen iki farklı tezahürünü bir araya getiren şarkı, UNESCO’nun ‘kesinlikle yok olma tehlikesi altındaki diller’ listesinde yer alan Batı Ermenicesi ile Hemşince arasındaki yakınlığa da dikkat çekiyor.

Ermenice popüler müzik alanında yaptığı çalışmalarla uluslararası düzeyde tanınan Sibil ve Doğu Karadeniz’in çokkültürlülüğünü kendine özgü tavrıyla işleyen Ayşenur Kolivar, baharın uyanışını Vartavar’ın coşkusuna taşıyan Lusi Hadig’le umuda ses veriyor.