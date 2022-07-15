İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ´´İstanbul Valiliği tüm zararı karşılayacak´´

Bakan Soylu Türkiye Hahambaşılık Vakfını’nı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Soylu, Tahribatı yapanların 12-13 yaşlarında çocuklar olduğunu üzüntüyle öğrendiklerini, Hasköy Musevi Mezarlığına verilen tüm zararın İstanbul Valiliği tarafından karşılanacağını açıkladı.

18 yaşından küçük 5 çocuk gözaltına alındı. 81 mezarlığı zarar verildiği belirtilirken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Çocukların, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve oyun amaçlı mezarlık mermerlerini kırdıklarını söyledikleri öğrenildi.

https://www.salom.com.tr/haber/122693/icisleri-bakani-suleyman-soylu-istanbul-valiligi-tum-zarari-karsilayacak