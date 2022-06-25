Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın topluma kazandırılmasının ilk adımı atıldı

Fatih Belediyesi’nin Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkartmak için düzenlediği ‘İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Mimar Batu Kepekçioğlu ve ekibi İETT otobüslerinin kaldırılmasıyla meydana etkinlik alanı inşa edilmesini planlandıkları projeyle birinci oldu.125 bin liralık ödülün de sahibi olan ekip, çay bahçesi, seyir terası gibi yerlerin de bulunduğu projeyle doğa ile tarihin iç içe olmasını ve meydanın halkın kullanabileceği bir hale getirilmesini amaçladı.

Unesco’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve ‘Kara Surları Koruma Alanı’nda kalan Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın tarihi ve kültürel değerini koruyup topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla 2022 yılının ocak ayında gerçekleştirilen kentsel tasarım yarışmasının sonuçları açıklandı. FatihBelediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen lansmana, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, juri üyeleri ve şehir plancıları katıldı. Lansmandan sonra Fatih Belediye Başkanı Turan ve gazeteciler Kaleiçi Meydanı’na kadar yürüyüp projenin yapılacağı alanı canlı inceledi.

“KARA SURLARI MİLLET BAHÇESİ’Nİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ”

Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan düzenlenen yarışmayla ilgili “Fatih Belediyesi olarak yaklaşık iki yıldır, TOKİ iş birliği ile UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan İstanbul Kara Surları çevresindeki çarpık kentsel dokunun ortadan kaldırılması ve bu alanın halka açık yeşil alan olarak kente kazandırılması amacıyla yoğun bir kamulaştırma faaliyeti yürütüyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında, Kara Surları Millet Bahçesi’ni şehrimize kazandırmış olacağız. Fatih Belediyesi bünyesinde tertiplediğimiz Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’yla da, şehrimizin kültürel mirasını korumayı, görünür kılmayı, bölgenin tarihî kimliğine, geçmiş ve günümüz plan fonksiyonlarına uygun bir şekilde Fatih’imize yeni bir kamusal mekân kazandırmayı amaçladık. Zira burası, Kara Surları Millet Bahçesi projemizin başlangıç noktasıdır” dedi.

“GÜNÜMÜZDE DE BU MEYDAN, OTOBÜS DURAKLARI VE DEPOLAMA ALANI OLARAK KULLANILMAKTADIR”

Topkapı Meydanı’nın Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kentin en işlek giriş çıkış noktalarından biri olduğunu belirten Turan, “Yaklaşık 20.000 metrekarelik bu alan çevresinde zaman içinde çarpık bir kentsel doku ortaya çıkmıştır, Günümüzde de bu meydan, otobüs durakları ve depolama alanı olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu alanın etrafında; Mimar Sinan eseri Gazi Ahmet Paşa Cami ve Külliyesi, Beyazıt Ağa Camii, Nigoğavos Ermeni Kilisesi, Nikolas Rum Ortodoks Kilisesi gibi değerli anıt eserler bulunmaktadır. Burada uygulanacak projeyle birlikte Topkapı ve çevresi, yeniden tanımlanmış kentsel kimliğiyle, kazandırılan çevresel değerlerle, neredeyse kusursuz bir çekim merkezi hâline gelecektir” diye konuştu.

BİRİNCİLİĞİ KAZANAN PROJE HALKI MEYDANLA BULUŞTURUYOR

Mimar Dr. Batu Kepekçioğlu ve ekibinin yaptığı ve birinci seçilen proje kapsamında, meydandaki İETT otobüslerinin kaldırılması ve alana etkinlik alanı da olabilecek bir alan inşa edilmesi planlandı. Çay bahçesi, seyir terası gibi yerlerin de bulunduğu projede doğa ile tarihin iç içe olması amaçlanmış, meydanın halkın kullanabileceği işlevli bir hale getirilmesi tasarlandı. Bu proje ile birinci olan Mimar Dr. Batu Kepekçioğlu ve ekibi 125 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu.

20 ekibin katıldığı yarışmanın kazananlarına toplam 450 bin TL’lik ödül verilirken, birinci 125 bin, ikinci 100 bin, üçüncü 80 bin, mansiyonlar ise 40 bin TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

Yarışmanın kazananları aşağıdaki gibidir:

Birincilik ödülü: 20 sıra numaralı– 94721 rumuzlu projenin sahibi Mimar Dr. M. Batu Kepekcioğlu ve ekibi; Tayfun Salihoğlu, Doç. Dr. Ecem çalışkan, Emre Söylemez, Neslihan Atakan, Doğa Dinemis Aman, Neslişah Kesici, Burcu Soygüzeloğlu, Selen Öztürk, Erkan Akan, Araf Öykü Türken, Ayşe Şeyma Çelebi, Tuba Ölmez, Furkan Özşafak, Selin Aslan, Damla Silahsızoğlu, Ceyda Kiraz, Nihan Balkan, Abdullah Ömer Akman, Dilek Arık, Didem İçen

İkincilik ödülü: 15 sıra numaralı proje – 30187 rumuzlu projenin sahibi Mimar Ozan Yalçın ve ekibi; Bulut Bora, Hazal Pehlivan, Nurefşan Kutlu

Üçüncülük ödülü: 18 sıra numaralı proje – 75621 rumuzlu projenin sahibi Emre Kul ve ekibi; Doruk Görkem Özkan, Sinem Dedeoğlu Özkan, Emrehan Özcan, Selçuk Özkaya, Burcu Bayık

https://www.dha.com.tr/kultur-sanat/topkapi-kaleici-meydaninin-topluma-kazandirilmasinin-ilk-adimi-atildi-2091330