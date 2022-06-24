Dünyanın eski kilisesi meclise taşındı!

Şanlıurfa milletvekili Ayşe Sürücü, Viranşehir bulunan dünyanın ilk kilisesi olarak bilinen Hanefiş Manastırı’nın akıbetini Meclise taşıdı.

Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Akkese Mahallesi’nde dünyanın ilk kilisesi olarak bilinen Hanefiş Manastırı bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle içerisinde ateş yakılarak zarar görürken yine bölgede hayvancılık yapan aileler kiliseyi hayvan barınağı olarak kullanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlaması istemiyle Meclise gönderilen sorgu önergesinde şu ifadelere yer verildi:

“Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Akkese Mahallesi’nde dünyanın ilk kilisesi olarak bilinen Hanefiş Manastırı yer alıyor. Üzerindeki kabartmalara bakıldığında da bu manastırın bir dönem güneşe tapanlar, bir dönem Hristiyanlar, bir dönem de Müslümanlara ibadet yeri olduğu anlaşılıyor. Tarihi geçmişi ile birçok inanışa ev sahipliği yapmasıyla ender örneklerden biri olarak kabul edilen ve aslında büyük önem taşıyan tarihi bölge ise bakımsız bırakılmıştır. Öyle ki kilisenin içinde ateş yakılması sebebiyle tüm duvarlar isle kaplanırken, kilise hayvanların da barınağı haline gelmiş durumdadır. Bakanlığın hızla bu konuda adım atması elzemdir.

Bu Bağlamda;

1.Şanlıurfa’nın, Viranşehir İlçesi’nde bulunan Hanefiş Manastırı’na dair turizm değeri haline getirmek için bir proje yapılmış mıdır?

2.Bakanlığınız Hanefiş Manastırı’nın içinde bulunduğu yok olma tehlikesiyle altında olduğundan haberdar mıdır?

3.Hanefiş Manastırı’na neden gerekli özen gösterilmemektedir?

4.Şanlıurfa’da turistik değere sahip olan fakat ziyarete açılmayan kaç yapı bulunmaktadır?

5.Konu hakkında açıklama da bulunacak mısınız ?”

https://www.urfadegisim.com/dunyanin-eski-kilisesi-meclise-tasindi/61858/