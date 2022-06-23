Son dakika… Yunan ordusu iki kırmızı ‘bölge’de teyakkuza geçti!

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‘Türk drone’larına karşı Ege’de çifte kalkan’ başlığını atan Yunan medyası, İsrail’deki Palmachim üssüne yapılan ziyareti ve ABD’den alınacak MQ-9‘u sayfasına taşıdı.

Avrupa Birliği ve NATO zirvesi öncesinde Yunan medyasının manşetinde Türkiye var. Kathimerini gazetesi, iki yıl önce NATO tarafından kurulan ‘acil’ irtibat hattının yeniden gündemde olduğunu bildiriyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak mekanizmayı yeniden devreye sokmaya hazır olduğunu söyledi. Mekanizma, bir askeri kaza riskini veya istenmeyen olayları önlemeyi hedefliyor.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye ve Yunanistan’ın ittifak için ‘değerli’ müttefikler olduğunun altını çizdi, NATO’nun iki ülkenin buluşabileceği bir platform olması gerektiğini vurguladı.



PROVOKATÖR YİNE DEVREDE



Kathimerini’deki bir başka haberde, Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük grup olan Hristiyan Demokratların lideri Manfred Weber’in Türkiye’yi hedef alan provokatif çıkışı yer aldı. Avrupalı Halkların Partisi (EPP) lideri olan Alman siyasetçi, Türkiye’nin Yunanistan’ı savaşla tehdit ettiğini savunup yeni bir silah ambargosunu dile getirdi. Türkiye’ye silah satışına ambargonun Avrupa Parlamentosu’nda tartışılmasını isteyen Manfred Weber, Türkiye karşıtlığıyla bilinen bir isim.

Alman politikacı, iki yıl önceki krizde “Türkiye artık sadece bir Yunan veya Fransız sorunu değil, AB sorunudur” deyip somut yaptırım çağrısında bulunmuştu.



TÜRKİYE’Yİ BİR KEZ DAHA ŞİKAYET EDECEK



Ta Nea gazetesi ise, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye’yi AB zirvesinde şikayet edeceğini aktarıyor. Gazeteye göre, Atina Ankara’nın bir kez daha sonuç bildirgesinde kınanmasını hedefliyor.

Yunan Başbakan Miçotakis, hafta içinde bir televizyona verdiği röportajda “Bugün Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yayılmacılığını vurguladığımızda, bir dereceye kadar, Ukrayna’da yaşananlarla karşılaştırıyoruz. Avrupa Birliği’ndeki ortaklarımız da bunu idrak ediyor” dedi.

Mayıs ayı sonunda Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini görüşmek üzere olağanüstü toplanan AB liderleri, Miçotakis’in Türkiye şikayetlerini dinlemişti.



ANKARA MİSİLLEMEYE HAZIR

Ta Nea, Ankara’nın Yunan Başbakan Miçotakis’in AB zirvesindeki tutumunu dikkatle izleyeceğini yazıyor. Miçotakis Türkiye’yi şikayet ederse, Ankara da ay sonundaki NATO zirvesine Ege Denizi’nde silahlandırılan adaları gündeme taşıyacak.

Yunan hükümetine yakınlığıyla bilinen Eleftheros Typos gazetesi ise, ‘NATO: Türkiye ve Yunanistan arasında bir olay yaşanmaması için alınan önlemlerin arka planı’ başlığıyla yayımladığı haberi ilk sayfasından sundu.

Hem Ankara’nın hem de Atina’nın NATO’nun önümüzdeki 10 yıllık stratejik vizyonunun belirleneceği zirveye güçlü bir şekilde hazırlandığını belirten Eleftheros Typos, Batılı ülkeler ve ittifak yöneticilerinin Türkiye ile yakın temasta olduğunu da kaydetti.

CNN Yunanistan’a göre, Atina tarafının NATO zirvesinde merak ettiği en önemli başlık, ABD Başkanı Joe Biden’ın Madrid’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşüp görüşmeyeceği. CNN Yunanistan’a göre, Biden zirvede Miçotakis ile bir araya gelebilir.



TRAKYA VE KUZEY EGE



Ta Nea gazetesi, bugün ‘İki kırmızı ‘bölge’ manşetiyle okurlarının karşısına çıktı, Trakya ve Kuzey Ege’nin mercek altında olduğunu yazdı. Ta Nea’ya göre, Yunan ordusu Midilli, Semadirek ve Lemnos adalarının yanı sıra Türkiye ile kara sınırını çizen Meriç Nehri çevresinde alarma geçmiş durumda. Gazete, Yunanistan’ın söz konusu iki bölge için bazı önlemler aldığını aktardı.



BAYRAKTAR PANİĞİ! GÖZLER İSRAİL VE ABD’DE



Ta Nea’daki bir başka haber, Yunan ordusunun Türk insansız hava araçları için verdiği alarm. ‘Türk drone’larına karşı Ege’de çifte kalkan’ başlığını kullanan gazete, kıtalararası üne kavuşan Türk insansız hava araçlarına karşı hem elektronik sistemler hem de yeni drone’lar alındığını belirtiyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros’un İsrail ziyaretinde ziyaret ettiği askeri üsse değinen Ta Nea, Yunan generalin Palmachim’deki üste İsrail’in insansız hava aracı filosunu incelediğini kaydetti. Yunan Genelkurmay Başkanı, ayrıca İsrail’in elindeki Demir Kubbe, David’s Sling ve Arrow 3 hava savunma sistemleri hakkında bilgi aldı.

Yunan savaş gemilerine küçük insansız hava araçları konuşlandırıldığını yazan gazete, Yunanistan’ın kendi drone projesi Archytas’ın ise iki yıl içinde üretime başlayacağını aktardı.

Ta Nea’ya göre, Bayraktar TB2‘ye yanıt veremeyen Yunan ordusu halihazırda insansız hava araçlarına karşı koyabilecek bir müdahale aracından yoksun.



Gazete, yalnızca gözetleme drone’larına sahip olan Yunanistan’ın ABD’den üç adet MQ-9 insansız hava aracı almaya hazırlandığını da yazdı. Yaklaşık 17 bin metre irtifaya ulaşabilen söz konusu MQ-9’un menzili ise 1850 kilometre.

Ege Denizi’nde sıcak bir yaz mevsiminin beklendiğini sık sık vurgulayan Yunan medyası, geçen hafta Ankara’nın atabileceği iki muhtemel adımı manşetlerine taşımıştı. Haberlere göre, Türkiye uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken Ege Denizi adalarının ‘statüsü’nü Birleşmiş Milletler’e (BM) taşıyarak ‘resmi bir meydan okuma’ya girişebilir.

Girit ve Rodos adaları arasına Türkiye tarafından bir araştırma gemisinin gönderilmesi ise muhtemel ikinci hamle olarak bekleniyor. Ankara’nın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) 28’inci meridyenin batısında yeni bir arama ruhsatı verebileceği Atina’da konuşuluyor. Kathimerini gazetesine göre, Türkiye söz konusu adımla Kaş’ın karşısında yer alan Meis Adası çevresinde dile getirdiği kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge haklarını daha da ileriye taşımış olacak.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-yunan-ordusu-iki-kirmizi-bolgede-teyakkuza-gecti-6777846