2021-2022 sezonu TFF Futsal Ligi Şampiyonu Şişli Spor Kulübü oldu

2021-2022 sezonu TFF Futsal Ligi bugün oynanan 14. hafta müsabakaları ile sona erdi. İstanbul temsilcisi Şişli Spor Kulübü, 2021-2022 sezonu TFF Futsal Ligi’nin şampiyonu oldu.

18 Nisan 2022 tarihinde 13 takımın katılımı ile başlayan TFF Futsal Ligi ön eleme müsabakaları sonucunda 8 takım lige katılım hakkını elde etmişti. TFF Futsal Ligi müsabakaları 3 etap şeklinde Adana, Samsun ve Kocaeli şehirlerinde toplam 14 hafta üzerinden oynandı. Her bir takımın 14 maç oynadığı ve toplamda 112 maçın yapıldığı ligde bugün oynanan maçlar ile sezon tamamlandı.

14 maç sonunda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 35 puan ile ligi şampiyon tamamlayan İstanbul Şişli Spor Kulübü, ülkemizi 2022-2023 sezonunda UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.

Bugün oynanan müsabakalar sonunda, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda, lige katılan takımlar, müsabakalarda görev yapan hakemler ve dereceye giren takım ve oyuncular ödüllerini aldılar.

Lige katılan takımlara plaketlerini TFF Futsal ve Plaj Futbolu Ligler ve Milli Takımlar İdari Sorumlusu Can Günal takdim etti.

MHK üyesi Hikmet Öksüzoğlu’na ve müsabakalarda görev yapan hakemlere plaketlerini FGD Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or verdi.

2021-22 sezonunun “En Değerli 5 Oyuncusu” TFF Futsal Ligi’de mücadele eden takımların teknik sorumluları ve Futsal Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Murat Kaya’nın oyları ile belirlendi.

Aşağıda isimleri yazılan oyunculara ve sezonu ‘Gol Kralı’ olarak tamamlayan Muhammet Altunay’a ödülleri, Futsal Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Murat Kaya tarafından verildi.



– Kaleci Erkan Çınar (Şişli Spor Kulübü)

– Mehmet Yiğit (Siirt Üniversitesi Spor Kulübü)

– Melih Kaan Özkul (Ankara Kartal Spor Kulübü)

– Muhammed Altunay (Şişli Spor Kulübü)

– Cem Keskin (Şişli Spor Kulübü)



TFF Futsal Ligi’nde oynadığı müsabakalarda hiç kırmızı kart görmeyen Bingöl Gençlik Spor Kulübü sezonun en centilmen takımı oldu.

– 109 gol ile ligin en çok gol atan takım Şişli SK olurken, kalesinde 51 gol gören Ankara Kartal SK ligin en az gol yiyen takımı oldu.

– Muhammet Altunay toplam 35 gol atarak “Gol Kralı” unvanını aldı.



TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Futsal Ligi’nin tamamlanmasının ardından şunları söyledi:

“Futbol Gelişim Direktörlüğü’nün faaliyet alanları arasında yer alan ve kadın futbolunda yaptığımız atılıma benzer bir sıçramayı hedeflediğimiz bir branş futsal. Bu sezon, geçmişte şampiyona şeklinde kısa süreli bir etkinlik olarak düzenlenmiş olan futsalı 14 haftalık çift devreli bir lig haline getirdik. Katılımcı takımlarımızın da talepleri dikkate alınarak 3 etap halinde farklı merkezlerde takımlarımızı toparlayarak bu ligi oynattık. Hedefimiz yeni sezonda ligi daha uzun soluklu ve kaliteli bir ortamda oynatmak. Ligin kalitesindeki artışın futsal milli takımlarımıza da yansımasını ve uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmeyi hedefliyoruz. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Şişli Spor Kulübü’nü tebrik ediyor ve UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi’nde kendilerine başarılar diliyorum.”

https://www.tff.org/default.aspx?pageID=901&ftxtID=37988