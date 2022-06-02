Sevgili sürtükler

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Elçin Poyrazlar

Dün bu ülkenin cumhurbaşkanı kendi halkına sürtük dedi.

Ağzından çıkan cinsiyetçi küfrün nereye gideceğini çok iyi bilerek, hesaplayarak ve bundan medet umarak…

Tıpkı daha önceki azarlarında, hakaretlerinde, aşağılamalarında olduğu gibi.

Atatürk ve İnönü hakkında ‘iki ayyaş’…

Ölen askerler için ‘kelle’…

Zor durumdaki bir çiftçiye ‘ananı da al git’…

Şehit cenazesi görmek istemediğini söyleyen vatandaşlara ‘askerlik yan gelip yatma yeri değildir’…

Gazetecilere ‘Bunlar köpekleriyle yatar, köpekleriyle kalkar’…

Bir vatandaşa ‘artistlik yapma’…

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayanlara ‘Marjinal gruplar, Ergenekoncular’…

Şehitler hakkında ‘Birkaç Mehmet öldü diye meclis toplanmaz’…

Gaziler hakkında ‘Gaziler şehitler sektör oldu’…

Sporseverlere ‘terörist holigan’…

Çevrecilere ‘nankör’…

Gezi parkı eylemcilerine ‘çapulcular, vandallar’…

Diğerlerine,

‘Kadın mı kız mı bilmem’

‘Sapıklar’

‘Niye kaçıyorsun ulan İsrail dölü?’

‘Haşhaşiler’

‘Afedersiniz Ermeni’

‘Cem evi cümbüş evi’

‘Haddini bil edepsiz kadın’

‘Lezbiyen mezbiyenlere bakmayın’

Ve Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıldönümünde direnişçilere ‘terörist, eşkıya, çürük ve sürtük’…

Toplumun farklı kesimlerini hedefleyen yüzlerce küfür, hakaret, aşağılama…

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/elcin-poyrazlar/sevgili-surtukler-1942542