Hristiyan Türkler arasında Müslümanlar kimlerdir?

***Metinde yer alan gцrьşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in gцrьşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Çoğu kişi, esas olarak Ortodoks Hıristiyan olan Kafkas halkını bilir, ancak Kafkas Müslümanları daha az bilinen bir azınlıktır.

1903’te araştırmacı VA Moshkov, Bulgaristan’ın Yeni Çarşı yakınlarındaki Pamucci köyünden bir topluluk olan Gazellerin lehçesinin “Kamrat Cemaati’ndeki Peshelma köyünün Pesarabian Kafkas diline benzediğini” kaydetti.

Araştırmacıların ilk olarak bu iki topluluğu aynı etnik gruba ait olarak tanımlamasına neden olan dillerdeki bu benzerlikti.

Gazeller, ister yakın akraba ister alt gruplar olsun, Türkçe konuşan özel bir gruptur. Kafkasya. Gagauzlar, genel olarak “Hıristiyan Türkler” olarak adlandırılan ve öncelikle Ortodoks Hıristiyan inancına sahip Türk halkına atıfta bulunan ayrı bir topluluktur. Gazeller, ancak, İslam’ı takip eder.

Gazeller doğu Balkanlar’da, Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan sınırında yaşıyor. Gazeller dilleri ve dinleri nedeniyle ayrı bir topluluk olmasına rağmen, birçoğu onları Rumen kökenli olarak kabul eder.

“Balkan-Kafkasya” olarak bilinen Kafkas dilinin özel bir lehçesini konuşuyorlar ve bugün Gazel konuşanların sayısını saymak zor, ancak 20. yüzyılın başlarında Makedonya’yı sadece 4.000 kişi konuşuyordu. , 7 bin şimdi Türkiye denen bir yerde ve şimdi Bulgaristan’da bilinmeyen bir numara.

Gazeller, geleneksel olarak Hanefi İslami Adalet Okulu’nu takip eden Sünni bir topluluktur. Bu topluluğun İslam’ı nasıl kabul ettiğine dair bazı teoriler var.

Gazel gazellerinin 14. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlılar altında Anadolu Türklerinin ve Dobruca’daki yerel Nogailerin etkisi altında İslamlaştırıldığına inanılmaktadır.

İkinci yaklaşım, Gazellerin Türk ve Nogay olduğu, Kafkaslar tarafından entegre oldukları, ancak teori onların inançlarını değiştirmediklerini ifade ediyor.

Üçüncü yaklaşım, Kafkasya’nın her zaman Hıristiyan ve Müslüman inançlı toplulukları içerdiğini belirtir. Kafkas halkı hakkında daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, Gazeller de dahil olmak üzere Kafkasya’nın, 9. ve 12. yüzyıllar arasında Tobruza bölgesine yerleşen Bechenex, Kumanlar ve Uses’in (Torklar) torunları olduğu genel olarak kabul edilir. Anadolu Türkmenleri bölgeye gelmeden çok önce.READ Ağır hizmet Türk araçları için aydınlatma pazar büyüklüğü ve tahmini

Üçüncü Doktrin’e göre, Bechenex 11. yüzyılın ikinci yarısında kuzey Karadeniz kıyısında İslam’a geçti ve daha sonra Dobruca’daki Kumanlar’ın bir kısmını dönüştürdü.

8. yüzyılda Dobruca bölgesinin topraklarında 600.000 Yus vardı ve bunların çoğu Hristiyan Kuman’ın etkisi altında Hristiyanlığı kabul etti. Özbek nüfusunun bir başka kesimi de Müslüman oldu ve Bezenex ve Kuman-Müslümanlarına katıldı. Bazı gruplar Hıristiyanlıktan İslam’a geçti, ancak bunun yerine birbirlerini güçlü bir şekilde etkiledi.

Bu nedenle Kafkasya’nın çevrelerindeki Ortodokslardan farklı olarak Tanrı’ya “Allah” dedikleri bilinmektedir. Çok sayıda temel dini terimler Ayrıca kendilerinden sonraki yaşamı belirtmek için “aaret” de dahil olmak üzere Arapça kökleri kullanırlar (Akira Arapçada), ஜஹன்னம் (yani cehennem) ve haram (Yasak), diğerleri arasında.

Aynı zamanda araştırmacılar, Kafkasya Hıristiyanlarının da “Kur’an”ı (İslami adak kurbanı) icra ettiklerine dikkat çekiyorlar. İki dini grubun karşılıklı etkisine dair başka kanıtlar da var.

‘Doğru’ ve ‘sahte’ gazeller

“Ghazal” etnik adının etimolojisi Roma kökenlidir ve “yabancı” anlamına gelen ve Ortodoks Balkan halkı ve Romanlar tarafından kullanılan bir sıfat olan “Gajo” kelimesinden türemiştir. Gazelleri çevrelerindeki insanlar için “uzaylı” yapanın dinleri olduğuna inanılmaktadır.

Araştırmacı VA Pushakov, bu cinsin etimolojisinin daha az olası bir başka olduğunu öne sürdü. Gazel kelimesini Arapça “göçmen” anlamına gelen “hajir”den ve kelimenin türevlerini Türkçe “ghazir” veya “ghazar” yani “çingene” kelimesinden türetmiştir.

Gazelleri incelemenin özel bir zorluğu, Balkanlar’daki Bomax, Sit, Yorks veya Tatarlar gibi diğer bazı Slav-Müslüman ve Türk-Müslüman etnik gruplarına da “Ghazar” denmesidir.

Bununla birlikte, bu gruplar alimler arasında ‘sahte’ gazeller (chanal kakalar) olarak anılırken, ‘asil kakalar’ “gerçek” gazel olarak kabul edilir, onlar Müslüman hakazlarıdır.

Araştırmacılar ayrıca Bessarabia Kafkasya’sından gelen “gazel” kelimesinin dini bir bileşen olmaksızın “gerçek Kafkasya” anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Gazel kelimesinin bu topluluktaki bir diğer anlamı da ‘hik’ kelimesinin olumsuz anlamıdır. READ Moneta Holdings ve Stabila Blockchain Banks, Dirk Liraz (YTL) TRYM ve Vietnam Tong VNDM Sabit Para Birimleri oluşturmaya yardımcı oluyor

Gazeller bugün

Gazeller şimdi Tobruja’nın güneyinde, yerli Bulgaristan’ın Ludogori bölgesinde yaşıyor. Tarihi alan dışında, bir kısmı Yunanistan’ın Doğu Makedonya ilinde ve Trakya illerinde ve Türkiye’nin Kırklerley, Edirne ve Tekirtak vilayetlerinde yaşıyor.

Dil ve din benzerliklerine rağmen Türkiye’de gazeller bütünleşmemiştir ve özellikle kırsal kesimde dilsel ve kültürel özelliklerini günümüze kadar korumuştur. Aynı şey Bulgaristan ve Yunanistan’daki gazeller için de söylenebilir.

Gazel – Eşsiz bir nüfus içinde özel bir grup olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmek zor. Ancak bu küçük topluluk, özellikle Balkanlar gibi çeşitli ve karmaşık bir alanda beklenmedik ve açık tarihsel süreçlerin nelere yol açabileceğini gösteriyor.

Not: Bu, Kafkas halkı hakkında iki bölümlük bir makalenin ikincisidir. İlk bölümü buradan okuyabilirsiniz.

Bu makalenin versiyonu orijinal olarak TRT Rusça olarak yayınlandı.

Sorumluluk Reddi: Yazarlar tarafından ifade edilen görüşler, TRT World’ün görüşlerini, bakış açılarını ve yayın politikalarını yansıtmayabilir.

TRT World geri bildirimi için tüm çukurlar ve gönderiler kabul edilir – lütfen bunları editorial@trtworld.comadresine e-posta ile gönderin.

https://www.manavgatsonhaber.com/hristiyan-turkler-arasinda-muslumanlar-kimlerdir/