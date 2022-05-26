Ermenistan Cumhuriyeti’nin ilk uydusu uzaya fırlatıldı (Foto, Video)

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Hükümet oturumunda gündemi ele almadan önce özel bir açıklama yapmak istediğini belirterek önemli bir gelişme hakkında malumat verdi.

Ermenistan Başbakanı, 25 Mayıs 2022’de Yerevan saatiyle 22:35’te, Ermenistan Cumhuriyeti’nin ilk uzay uydusunun, Cape Canaveral’daki ABD uzay istasyonundan SpaceX uzay aracı tarafından yörüngeye fırlatıldığını belirtti.

Paşinyan’a göre, bununla birlikte Ermenistan Cumhuriyeti uzay faaliyeti çağına giriyor, birincil hedeflerden biri Ermenistan Cumhuriyeti’nde uzay teknolojilerinin yerelleştirilmesi ve uzay cihazlarının üretiminin organizasyonudur.

Yakın gelecekte, 2022 yılında, 2023 yılının sonuna kadar, Ermenistan Cumhuriyeti’nde etrafında bilimsel-pratik bir uzman ekibin oluşturulacağı bir uydu kontrol merkezi alıcı istasyonu kurulacak. Kontrol merkezinin ana işlevlerinden biri uyduyu kontrol etmek ve uzay fotoğraflarının elde edilmesi olacak. Alıcı istasyonun diğer uydu operatörlerine uydu veri iletimi ve iletim hizmetleri sağlaması planlanmaktadır.

Uydu görüntüleri Ermenistan’da sınır kontrolü, olağanüstü hallerde önleme, kontrol sağlama, iklim değişikliği izleme, kentsel planlama, yol inşaatı, jeoloji ve daha fazlası dahil olmak üzere çevre koruma için kullanılacak.

Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin ilk uydusunun fırlatılmasıyla ilgili tüm kararların gizlice alındığını, bu nedenle herhangi bir ön bilgi yayınlanmadığını kaydetti.

Ermenistan Başbakanı, “Yapılan çalışma, somut sonucunu verdi ve bundan dolayı hepimizi tebrik ediyorum” ifadelerini de dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/26/Ermenistan-Cumhuriyeti-ilk-uydu-uzay/231688