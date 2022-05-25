Fotoğraflarla: Ermenistan’ın başkenti Erivan

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, İstanbul ile Ermeni başkenti Erivan arasındaki doğrudan uçak seferleri tekrar başladı. Bu süreci araştırmak için Erivan’a giden BBC Türkçe’den Ege Tatlıcı ve Mahmut Hamsici, fotoğraflarla kenti anlatıyor.

Fotoğraf altı yazısı, Ermenistan, nüfusun yoğun olmadığı bir ülke. Tüm ülkenin toplam nüfusu yaklaşık 3 milyon. Erivan’da ise 1 milyona yakın kişi yaşıyor.

Fotoğraf altı yazısı, Erivan’ın merkezinde, Cumhuriyet Meydanı bulunuyor. Geniş bir alana yayılan meydanın çevresindeki yapılar arasında Ermenistan Tarih Müzesi de yer alıyor.

Fotoğraf altı yazısı, Cumhuriyet Meydanı’ndaki sokak müzisyenleri

Fotoğraf altı yazısı, Sovyetler Birliği dönemindeki şehir planlaması nedeniyle Erivan; geniş caddeler ve sokaklara, büyük meydan ve parklara sahip bir kent.

Fotoğraf altı yazısı, 1933 yılında açılan Erivan Opera Tiyatrosu, kentin en görkemli yapıları arasında yer alıyor. Binanın önünde, Özgürlük Meydanı bulunuyor.

Fotoğraf altı yazısı, Erivan’ın en önemli manzarası Ağrı Dağı. Dağ, havanın açık olduğu günlerde, özellikle sabah saatlerinde şehrin dört bir yanında bütün ihtişamıyla görülüyor. Dağın Ermenicedeki adı, Ararat.

Fotoğraf altı yazısı, Erivan’da troleybüsler, günümüzde ulaşım sisteminin bir parçası olarak hâlâ kullanılıyor.

Fotoğraf altı yazısı, Şehir merkezinde bulunan tarihi Mavi Cami, Ermenistan’daki faal tek cami. Bu Şii camii, özellikle renkli çinileriyle dikkat çekiyor. Caminin yerleşkesinde İran Kültür Merkezi’nin de bir yeri bulunuyor. Ermenistan ve güney komşusu İran iyi ilişkilere sahip.

Fotoğraf altı yazısı, Erivan en çok turisti Rusya, İran, ABD ve AB ülkelerinden çekiyor. Fotoğrafta, şehir merkezinde hediyelik eşya satan bir kişi görülüyor.

Fotoğraf altı yazısı, Ukrayna savaşından sonra yaşamak için Rusya’dan Erivan’a gelenlerin sayısı artmış durumda. Erivan sokaklarında Rusya vatandaşlarının yoğunluğu dikkat çekiyor.

Fotoğraf altı yazısı, Erivan’ın dört bir yanında, Sovyetler Birliği döneminden kalma yüksek katlı apartman blokları bulunuyor.

Fotoğraf altı yazısı, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret yok. Bununla birlikte farklı sektörlerden Türk markalarıyla Erivan’da karşılaşmak mümkün.

Fotoğraf altı yazısı, Erivan’ın dört bir yanında, kamusal alanda heykellerin bulunması dikkat çekiyor.

Fotoğraf altı yazısı, Erivan sokaklardan yer yer, Sovyetler Birliği dönemine ait sembollerle karşılaşmak mümkün.

Fotoğraf altı yazısı, Erivan’ın farklı noktalarında, yerel dilde pulpulak denilen çeşmeler yer alıyor. Erivan sakinleri, sürekli temiz su akan bu çeşmelerden su içebiliyor.

Fotoğraf altı yazısı, Ermenistan’da her yıl 24 Nisan’da, 1915 olaylarında ölenler anılıyor. O gün, Ermeniler, uzun bir yürüyüşle şehrin tepelik bir bölgesindeki Soykırım Anıtı’na gidiyor. Anma kapsamında katılımcılar, Soykırım Anıtı’na çiçek bırakıyor.

Fotoğraf altı yazısı, Erivan’da son dönemde sokaklar hareketli. Nikol Paşinyan hükümetini Azerbaycan’la barış sürecinde tavizler vermek başta olmak üzere çeşitli konularda eleştiren muhalifler, Paşinyan’ın istifası talebiyle sokak ve meydanlarda gösteriler düzenliyor.

Fotoğraf altı yazısı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki yeni normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan doğrudan uçuşları yeniden başladı. Fotoğrafta Erivan Zvartnots Havalimanı görülüyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61481637