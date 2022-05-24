Vatikan’ın eski Türkiye büyükelçisi Detroit piskopos yardımcılığına atandı

Durukan Hacioglu

Papa Francis Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Michigan’da büyüyen ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde görev yapan eski Vatikan’ın Türkiye ve Tayvan büyükelçisinin Detroit Katolik Piskoposluğu’nun bir sonraki piskopos yardımcısı olacağını duyurdu.

Temmuz ayından itibaren, Güneydoğu Michigan’daki altı bölgede 1 milyondan fazla Katolik’i barındıran Başpiskopos Paul Fitzpatrick Russell, Başpiskoposun beş piskopos yardımcısı olacak. Ayrıca iki emekli piskopos yardımcısı var.

63 yaşındaki Russell, Detroit Konseyi’nin biyografisine ve önceki basında çıkan haberlere göre, Türkiye, Tayvan, Etiyopya, Zimbabve, İsviçre, Nijerya ve Türkmenistan da dahil olmak üzere dünya çapında Katolik Kilisesi’ni temsil eden bir diplomat olarak görev yaptı.

2008’de Papa Benedict, Russell’ı Tayvan’daki Apostolik Nuncio’dan sorumlu olarak atadı ve etkin bir şekilde Vatikan’ın küçük Asya ulusunun büyükelçisi olarak hizmet etti. Vatikan’ın anakara Çin ile resmi bir ilişkisi yok.

Russell, 2016’da “Papalik, Tayvan ve Anakara arasındaki ilişkilere yardımcı olmak için 2016’da” sekiz yıldır Tayvan Büyükelçisi oldu.

2016 yılında Papa Francis, Russell’ı Türkiye ve Türkmenistan’a Apostolik Rahip olarak atadı. Aynı yıl başpiskopos olarak atandı. 2018 yılında Papa Francis, büyükelçi olarak görev yaptığı ülkeler listesine Azerbaycan’ı da ekledi.

Russell Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Papa Francis’in beni eve gönderme kararından çok memnunum ve Detroit Sinodu’nda piskopos yardımcısı olarak hizmet etmeyi ve kendimi güneydoğu Michigan’daki yerel kilisenin çalışmalarına ve bakanlığına kaptırmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

Detroit Başpiskoposu Alan Vignaron’a göre, Russell’ın küresel deneyimi yerel cemaati zenginleştirecek.

Vigneron yaptığı açıklamada, “Dünya çapında kiliselere hizmet etmiş olan Başpiskopos Russell, Detroit Sinodu’na dünya kilisesinin değerli vizyonunu ve tüm uluslardan mutlu misyoner öğrenciler yetiştirme misyonumuzu getiriyor” dedi.

Russell, Massachusetts’te doğdu. Ebeveynleri boşandıktan sonra, üçüncü sınıftayken annesiyle birlikte memleketi Michigan’daki Albena’ya taşındı.

Clarevox İlköğretim Okulu ve Albena Lisesi’nden St. Bernard’a katıldı, ardından Boston’daki St. John Semineri’ne katıldı ve 1987’de rahip olarak atandı. Russell, kilise bakanlığında beş yıl ve Kardinal Başpiskopos Bernard’ın kişisel sekreteri olarak bir yıl hizmet etti. Yasa.

Roma’daki Papalık Kilise Akademisi ve Papalık Gregoryen Üniversitesi’nde okuduktan sonra Katolik Kilisesi’nin diplomatı oldu.

Russell’ın Türkiye ve Tayvan büyükelçisi olarak görev süresi, Vatikan ile Türkiye ve Çin arasındaki ara sıra gergin ilişkilerin ortasında geldi.

1951’de Çin, Vatikan ile bağlarını kopardı. Papa Benedict 2006’da Türkiye’yi ziyaret etti, ancak İslam hakkında daha önceki yorumlarına muhalefetle karşılaştı; Kaldığı süre boyunca bir camiye gitti. Basında çıkan haberlere göre, bir papa İslami bir ibadethaneyi ziyaret etti.

Russell 2016’da Türkiye’nin büyükelçisi olmadan yıllar önce, 2000’den 2002’ye kadar Vatikan’ın Apostolik Nuncio’sunda Türkiye’de görev yaptı. Detroit Kongresi, 11 Eylül saldırıları sırasında Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret ettiğini bildirdi.

“New York’ta 11 Eylül terör saldırıları gerçekleştiğinde oradaydım” dedi. “O zamanlar dünya tamamen değişti. Şimdi meyvesini alıyoruz.”

Türkiye büyükelçi olduğunda Irak ve Suriye’den gelen mülteci akını ile karşı karşıya kaldı.

“Türkiye coğrafi olarak dünyanın en zor yeri” dedi 2016 yılında. “Güney sınırı Suriye, sözde İslam Devleti, Irak ve İran – burası zor bir mahalle. Oysa Türkiye’de kilisenin varlığı Hıristiyanlığın başlangıcına kadar uzanıyor. Türkiye mübarek ülke. havariler ve birçok büyük aziz.”

Russell, Detroit Piskoposluğundan yaptığı açıklamada, Wigner ile ilk kez 30 yıl önce tanıştığını söyledi. 2016’da Vignaron, Boston’daki bir törenle başpiskopos olduğunda kurucu ortaklardan biriydi.

Russell, “Başpiskopos Vignaron bana birkaç kez kardeşçe destek gösterdi ve şimdi onun sıcak karşılaması Başpiskopos’a özel bir teşekkür kaynağı” dedi.

https://www.teknolojibulteni.tv/vatikanin-eski-turkiye-buyukelcisi-detroit-piskopos-yardimciligina-atandi/