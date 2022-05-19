İBB bile bile skandala imza attı! Ermeni soykırımına destek veren sanatçıyı sahneye çıkardı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin Ermeni soykırımını savunan ve Trabzonspor kupa kutlama gecesinde gelecek tepkiler düşünülerek son anda sahneye çıkarılmayan sanatçıyı bile bile inadına 19 Mayıs kutlamalarında sahneye çıkardı. Bu karar, büyük bir tepki toplarken, İBB yeni bir skandala imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun skandallarının ardı arkası kesilmiyor…

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor kravatı takarak Fenerbehçe’yi ziyeret etmesiyle tepki çeken İmamoğlu, son bombayı’da Karadeniz gezisinde patlatmıştı.

Trabzonspor şampiyonluğunda sahneye çıkartılmak istenen ancak daha sonra 19 Mayıs 1919’u Pontus Soykırımı olarak ilan eden sanatçı Matthaios Tsahouridis’ın programı iptal edilmişti. O kutlamalarda Matthaios ile Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de sahneye çıkacaktı. Yaşanan olayların ardından kendisinden tek başına sahne yapması istendiğini belirten Lermi, “Bu teklifi kabul etmedim. Matthaios sahneye çıkmıyorsa benim de çıkmayacağımı belirttim. Bizi görmek için gelen taraftarlarımızdan özür dileriz” ifadelerini kullanmıştı.

SOYKIRIMI SAVUNAN ARKADAŞINA DESTEK ÇIKMIŞTI

İBB Başkanı İmamoğlu, tam da 19 Mayıs 1919’da Apolas Lermi’yi sahneye çıkararak yeni bir skandala imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Güngören’de halka açık ücretsiz konser düzenledi. Bu konser, sosyal medyada oldukça tepki çekti.

TAM DA 19 MAYIS’TA…

19 mayıs 1919 gününü soykırım günü olarak gören sanatçını arkasında duran Lermi’yi 19 MayIs kutlamalarında sahneye çıkarmasına sosyal medyada tepki yağdı. İmamoğlu’nn bu hareketi hem Trabzonspor’a hem de Karandeniz’e misilleme mi yaptı? sorusunu akıllara getirdi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER: ‘ANAVATANINDA ÖZGÜRCE ŞARKI SÖYLEMESİ…’

Videoda Yunanistanlı Matthaios Tsahouridis’in Apolas Lermi için, “Trabzonlu Apolas Lermi’nin anavatanında özgürce şarkı söylemesi bizim büyük sevincimiz. Türkiye’nin Pontuslu Rumlara soykırımı, Ermenilere, Kürtlere soykırımı için çok uzaklardan gelip bize modern bir marş söylemesi bizim büyük sevincimiz. Söyleyeceği şarkı vatanımı kaybettim” ifadelerinin kullanılması tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ ÇEKTİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepkiyle karşılanan konser için, “İmamoğlu’nun 19 mayısta konser verdirttiği tipe bakın. Senin, benim vergimle”, “Delirmemiz için yapıyor bence” paylaşımları yapıldı. İBB’den tepkilerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Irkçı söylemleriyle tanınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’da tepki göstererek “İmamoğlu, 19 Mayıs’ta 19 Mayıs Pontus soykırımıdır iftirasını atan adama konser verdiriyor. Allah aşkına zerre kadar milli kimliğin yok mu? Sonra “Atatürk İle konuşmak isterdim” diye reklam ajansı cümlesi ile ortaya çıkıyorsunuz. Atatürk yüzüne bakar mı senin?” ifadelerini kullandı.

https://www.superhaber.tv/ibb-bile-bile-skandala-imza-atti-ermeni-soykirimina-destek-veren-sanatciyi-sahneye-cikardi-haber-396839