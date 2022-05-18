Reneta Sibel Yolak’a bir ödül de KÜSADER’den geldi

HYETERT – Geçtiğimiz haftalarda okurlarımıza duyurduğumuz, ”Büyülü Ada Masalları’’ kitabının da yazarı olan Reneta Sibel Yolak, kaleme aldığı bir başka öykü ile kısa adı KÜSADER olan Bafra Kültür ve Sanat Etkinliklerini Destekleme Derneği’nden mansiyon ödülü kazandı.

Genç İşadamları Derneği sponsorluğunda organize edilen KÜSADER – Yüreğe Dokunan Kadınlar ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ konulu yarışmasına ulaştırılan binlerce öykü arasından Reneta Sibel Yolak’ın YETER adlı öyküsü mansiyon ödülüne layık görüldü.