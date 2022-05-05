Renata Sibel Yolak’ın ‘Büyülü Ada Masalları’ Kitabı Raflarda Yerini Aldı

HYETERT – Reneta Sibel Yolak’ın Büyülü Ada Masalları kitabı Ares Yayından çıktı.

Kitapta Yahudi, Rum, Ermeni, Müslüman yazarlar var. Yazarın kendi ifadesi ile ‘güzel bir mozaik olsun’ arzusu yatıyor bunun altında. ”Zaten adalar onlarsız düşünülemezdi” diyor Yolak.

Kitabın adı Büyülü Ada Masalları: Renata Sibel Yolak’a göre; ”adalarda yaşadığımız her gün ve olay büyülüdür. Gerçek anılar da yıllar sonra masal olur. Denizin iyot kokusu ve esen rüzgâr, sizi yıllar sonra yaşanmış masallara yönlendirecek. Belki de denizin iyot kokusunu içinizde hissederek, ada rüzgârının o içlere huzur veren serinliğini de içinizde hissedeceksiniz.”

Kitapta yer alan yazarlar, dünyadaki çeşitli adalardaki anılarını paylaştılar. Böylelikle gitmediğiniz, görmediğiniz adaları hayalinizde canlandırabilir ve oralara gitmiş gibi olabilirsiniz…

Kitabın tanıtım yazısı bu kitabı okuyanlara neler vadettiğini şöyle anlatıyor: ‘Bu kitapla adalara bir yolculuk yapıp, püfür püfür esen rüzgârı üstünüzde hissedebilirsiniz. Ya da yıllar önce gittiğiniz bir adadaki ilk aşkınızı hatırlayabilir veya hiç gitmediğiniz bir adaya gitmeye karar verebilirsiniz. Bu kitabın satırlarını okuduğunuzda belki de çocukluk veya gençlik hatıralarınız gözünüzde canlanabilir ve o yıllara yeniden dönerek nostalji yaşayabilirsiniz. Bu kitapla birlikte şarkı söyleyen martıların seslerini duyarak, yepyeni bir yolculuğa çıkıp buz gibi bir denizde yüzebilir, sıcak yaz günlerinin bunaltıcılığında kendinizi soğuk bir içecek ile serinletebilir ve zaten evlerimizden pek çıkamadığımız pandemi günlerinde hayatınızı renklendirebilirsiniz. Yemyeşil çam ağaçlarının kokusunu hissetmekle kalmayıp, tepelere çıktığınızda bu ağaçların arasından görünen deniz ve üstüde kuğular gibi süzülen gemilerin manzarasını seyredebilir ya da bir vapurun güvertesinden esen rüzgârla havalara uçabilirsiniz.’

Kitapta yer alan yazarlar dünyanından farklı noktalarından katkılarını getirmişler; İsrail, Atina, İngiltere, Amerika, Ermenistan, Almanya, Fransa ve Türkiye’den bir dizi ada aşıkları…

Kitapta yer alan yazarlar arasında; Reneta Sibel Yolak, Çele Mizrahi Yolak, Betül Betina Yolak, Aret Çiçekeker, Avedis Çakmak, Harikliya Lolis, Mery Simyonidis, Ani Doğramacı, Miran Kocaoğlu, Aren Perdeci, Sandra Kovaçi Sarıoğlu, Kornilia Çevik Bayvertyan, Adam Sarkis, Miran Kocaoğlu, Apostol Pedridi, Meliza Yavru, Maria Houvarda, Eleni İreni Demir, Natali Papanigitidis, Murat Bahar, Sami Bahar, Sünbül Çavlı, Numan Kocacık, Hasan Özpınar, Rafael Sadi, Anais M. Martin, Vitali Mizrahi Tokatlı, Serap Aksun. Lizet Samur, Mihriban Ojalvo, Aydın Rozental, Çela Benveniste, Lüset Levi Rodikli, Nesim Karlıyol, Nesim Öziel, Tülay Kurtuluş Gürler, Selim Kastoryano, Ceni Levi Kampeas, Alberto Modiano, Dr. Viktorya Maden Ezgin, Renata Aluf Medina, Dora Niyego, Viktorya Hara, Fethon Krosopolous, Lina Doğan, Korin Leon, Rahel Çela Behar, Aykut Ünker, Sara Malki Haviv, Gery Gershon Erdemanar, Sara Darsa Vaynstayn, Selma Ertovi, Özgür Topsakal, İdil Hazan Kohen, Aaron Baruh, Solanj Hara, İdil Hazan Kohen, Aaron Baruh, Sara Malki Haviv, Egemen Cantürk, Bella Çittone, Moris Levi, Beti Batya Gershon, Sami Gershon, Jenny Alvo gibi değerli isimler var.

Reneta Sibel Yolak aşağıdaki dizeleri bu kitap için kaleme almış;

SEVGİLİM ADALAR

Masmavi deniz

Sevgilim Adalar

Beni benden alan

Ben de ne anılar bıraktı

Serinlik rüzgâr huzur

Mutluluk ve özgürlük

Havalara uçtum vapurda

İnci taneleri saydım kumsalda

Şarkı söyledim martılarla

Sadece özlem ve çocukluğum

RENETA SİBEL YOLAK

Kitabı aşağıdaki linkten sipariş etmek mümkün:

https://www.kitaplife.com/urun/buyulu-ada-masallari-10-adet