Ermeni Mezalimi İffet Anıtı

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Rufat GÜREL

Selçuklu, Osmanlı devletleri döneminden yüzlerce yıl Anadolu’da huzur, refah ve barış içinde yaşayan, devletin en yüksek makamlarına kadar çıkabilen, devletin sahibi ve kurucusu Türklerden daha iyi yaşam şartlarına sahip, hiç bir yerde çoğunluğa sahip olmayan, ülkenin her tarafında dağınık yaşayan “ Milleti Sadık’a” dediğimiz Ermeniler, Osmanlı yedi düvelle ölüm kalım savaşına girip eli silah tutan her Türk evladı, 10 cephede vatan savunmasına girişmişken, kendi devletinin en zayıf anında, ekmeğini yiyip suyunu içtikleri, Osmanlı devletine ihanet ettiler.

Kurdukları Taşnak, Hınçak ve onlarca sözde cemiyet terör örgütlerine, emperyalist büyük devletler ( Rusya, İngiltere, Fransa, ABD) başta olmak üzere her türlü maddi, manevi ve silah, lojistik destek yapıldı. Eli silah tutan yediden yetmişe her Türk erkeği vatan savunmasında olduğunda, masum, savunmasız kadın, çoluk, çocuk, yaşlı insanlarımız insanlıktan çıkmış, eli silahlı ve kanlı Ermeni çetelerinin zulüm ve soykırımına maruz kaldı.

Mermi, kurşun harcamamak, daha çok acı, korku ve işgence vermek için, masum insanları en acı en gaddar şekillerde şehit ettiler. Yaktılar, yıktılar, delici ve kesici aletler kullandılar. Daha da kötüsü binlerce yıl beraber yaşadıkları, komşuluk yaptıkları, vatandaşı oldukları, Türk insanının, savunmasız kadın ve kızlarının, namusuna göz diktiler. Bunu yaparkende en alçakça metotlar kullandılar.

Her türlü yalan, dolan ve iftiralar ile sözde masumları oynayan kurt postunda kuzu rolüne girdiler. Osmanlı devletini parçalamak ve bu parçalardan büyük paylar koparmak için, batılı büyük emperyalist güçler, Ermenileri kendi çıkarları için kullandılar. 1780 Maraş Zeytun isyanı ile Maraş valisi Ömer Paşayı şehit ettiler. 1915 Zorunlu Tehçir kanununa kadar Anadolu’da onlarca isyan yüzlerce cinayet işlediler. 135 yıl süren kanlı terör emellerini Anadolu insanı üzerinde gerçekleştirdiler. Savaşta olan Osmanlı devletinin cephe gerisini tehlikeye sokup, beka sorununa sebep oldular.

Rus ve Fransız ordusundaki Ermeniler kin ve nefret kustular. 1917 Bolşevik ihtilali ile Çarlık Rusya yıkıldı. Ruslar işgal ettikleri Osmanlı toprağından çekildiler. Bu boşluğu Rus ordusundaki Taşnak Ermenileri ve Ermeni çeteleri doldurdu. Ermeni çeteleri özellikle Iğdır, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Bayburt, Bitlis, Muş, Van gibi illerimizde 573.000 vatan evladını en acımasız, en gaddar yöntemlerle şehit ettiler. Van ilinde taş taşın üste bırakmadılar.

İşgal ettikleri bölgelerdeki masum savunmasız, kadın, çocuk, yaşlı demeden acımasızca şehit ettiler. Van ili Akdamar adasında, Bayburt ili Aydıntepe ilçesi Yukarı Kırzı köyünde masum insanlarımızın namusuna göz diktiler. Kadınlarımız kızlarımız saçlarını kesip erkek elbisesi giydiler, saklandılar çirkin görünmek için yüzlerine çamur ve hayvan pisliği sürdüler. Van ilindeki kardeşlerimiz namus ve iffetlerini bu Taşnak Ermeni zalimlerinden korumak için, Van gölünde intihar edip, namuslarını kurtardılar. Bayburt ili Aydıntepe ilçesi, Yukarı Kırzı köyündeki 18 kardeşimiz, namuslarını korumak için kendilerini su kuyusuna atıp intihar ettiler.

Bayburt Aydıntepe Yukarı Kırız köyünde Ermeni çetelerinin elinden bir şekilde kaçan ve kocası askerde olan genç kadın su kuyusunun başına gelerek, “bacılar ben cephedeki erimin namusunun kirletilmesine müsaade edemem, bu namus ancak böyle korunur” diyerek kuyuya atlar. Bayburt Aydıntepe Yukarı Kırızlı köyündeki bu kardeşlerimiz için “İffet Anıtı” dikildi.

Atalarımız; “ Namert dostun olacağına mert düşmanın olsun. Demişlerdir. Düşmanın bile merti lazım. Burada bilinenler binde onbinde birisi. Yazılmayan daha doğrusu insanın bile yazarken acı çektiği Taşnak Ermeni zalimlerinin Anadolu ve Kafkasya’da türettikleri binlerce cinayet ve namerettikleri var. En son ASALA ve Karabağ’da Hocalı’da yaptıkları hiç bir Türk evladının havzasından çıkmaması lazım. Evet biz Türk milleti büyük bir milletiz. Tarihten düşmanlık çıkarmaz ders çıkarırız. Bunca acıya ve yaşanmışlığa rağmen barış, barış diyoruz. Barış derekende Unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm şehit kardeşlerimin mekanı cennet olsun. Allah Türk milletine bir daha o kara günleri yaşatmasın. Tanrı Türk’ü korusun.

http://www.guvengazetesi.com.tr/yazarlar/rufat-gurel/ermeni-mezalimi-iffet-aniti/73/