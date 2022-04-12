Ermeni toplumundan 250’yi aşkın imza: İrade gaspına hayır

Azınlık Vakıflarının yönetim kurullarının seçmenlerce belirlenmesine imkan verecek yeni yönetmeliğin yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre hastane vakıfları seçimleri ertelenecek ya da seçim kapsamı dışında tutulacak. Ermeni toplumundan 250’yi aşkın isim Düşünce Platformu’nun facebok sayfasındaki metne imza atarak “Herhangi bir vakfımızın, hele hele hastanelerimiz gibi temel taşı vazifesi gören vakıflarımızın seçimlerinin yapılmaması kişilerin seçme ve seçilme hakkının ihlali olduğu gibi Ermeni toplumunun hiçe sayılması demektir” dedi.

Azınlık Vakıfları, 2013 yılında seçim yönetmeliğinin “Daha iyisi yapılacağı” gerekçesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce iptal edilmesinden bu yana, yönetim kurullarını seçemiyor. Geçen 9 yılda VGM yeni bir yönetmelik yayınlamadı. Ancak çeşitli kesimlerden gelen tepkiler ve talepler üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yönetmelik için 2022 yılı Nisan ayını işaret etti. Tarih yaklaşırken İçişleri Bakanlığı ve VGM’den gelen heyetler azınlık toplumları temsilcileri ile temaslarını artırırken Yedikule Surp Pırgiç, Balıklı Rum Hastanesi gibi hastane vakıflarının seçim dışı tutulacağı ya da bu seçimlerin erteleneceği yönünde duyumlar arttı. Agos önceki hafta Prof. Dr. Toros Alcan ile yaptığı söyleşide konuyu manşetten gündeme getirmişti.

Düşünce Platformu İnisiyatfinin facebook sayfasında biraraya gelen Türkiye Ermeni toplumundan 250’yi aşkın kişi “İrade gaspına hayır” başlıklı bir metne imza atarak “İrade gasbı manasına gelen böyle bir uygulamaya yol açacak olanlar, bugün Ermeni toplumuna yarın tarihe karşı sorumlu olacaklardır” dedi. Düşünce Platformu’nun facebook sayfası üzerinden imza verme süreci halen sürüyor.

Metin ve imzalar şöyle:

İrade Gaspına Hayır !

Dokuz senedir yapılamayan vakıf seçimlerinin toplumumuzda yarattığı rahatsızlık, sebep olduğu tahribat henüz giderilememişken, buna ek olarak Türkiye Ermeni Toplumu’nun en büyük ve en köklü kurumlarından olan hastanelerimizin yönetim kurulu seçimlerinin erteleneceği veya hiç yapılmayacağı söylenir oldu.

Vakıflar, Türkiye Ermeni toplumunun sosyal hayatında kilit öneme sahiptir. Öteden beri gelen ve demokrasinin gereği olan bir uygulama olarak vakıf yönetimlerinin seçimle iş başına gelmesi de toplumun kendine ait olan üzerinde söz sahibi olmasının en temel yoludur.

Herhangi bir vakfımızın, hele hele hastanelerimiz gibi temel taşı vazifesi gören vakıflarımızın seçimlerinin yapılmaması kişilerin seçme ve seçilme hakkının ihlali olduğu gibi Ermeni toplumunun hiçe sayılması demektir.

Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. İrade gasbı manasına gelen böyle bir uygulamaya yol açacak olanlar, bugün Ermeni toplumuna yarın tarihe karşı sorumlu olacaklardır.Söz konusu uygulamanın bir söylentiden ibaret olduğunu umuyor; yok değil ise, buna şiddetle karşı olduğumuzu, mücadele irademizi bildiriyor, sorumlu makamlarda oturanları harekete geçmeye çağırıyoruz.

Abraham Nurnur, Adam Sarkis, Ağa Çizmeci, Ağavni Çit, Ağavni Duraslan, Agop Darboyan, Agop Demir, Agop Kasparyan, Agop Topal, Akup Alakuş, Alen Zinzal, Alexis Kalk, Alin İşlemecioğlu Misisyan, Alin Kaprielyan, Anahit Aharon, Anahit Elmon Çakır Olgar, Ani Camgöz, Ani Harzıvartyan, Ani Ohanyan Şahinoğullarından, Ani Setyan, Ani Susmak, Ani Torosoğlu Kalaycı, Anjel Yelegen, Anna Turay, Antil Destici, Anto Kösedağ, Arakel Duman, Araksi Çingunyan, Aram Demircioğlu, Aram Evatoğlu, Arda Özçakan, Aret Arpanyan, Arev Cebeci, Ari Demircioğlu, Ari Gürman, Aris Bododoğan, Arman Aharon, Arman Koçak, Armen Keşişoğlu, Armenag İpekçi, Armine Yazdanoğlu, Arno Kalaycı, Arpi Ganze, Arşak Kocabay, Arşaluys Nubar, Arşaluys Zurnacı, Arşo Gemici Kazar, Arthur Kalk, Artin Avedikyan, Arto Arman, Arto Horata, Arto Nalcı, Atam Camgöz, Ayda Gülhancı Boyaciyan, Ayda Manukyan, Ayk Erkman, Ayk Kadıyan, Ayk Serdar Didoyan, Bedros Dağlıyan, Bedros Tomasyan, Boğos Güraslan, Can Kartun, Cemil Değirmenci, Civan Aved Hergel, David Aslanbaş, David Evyapan, Diana Kuyumciyan, Dikranuhi Değirgeç Yılmaz, Diran Aykez, Diran Duraslan, Elizabet Peynirci, Elmas Özdemir, Emil Aharon, Emili Birsel Sezar, Emili Sezar, Fani Kervancıoğlu, Garabet Orunöz, Garabet Yanık, Garbis Diktaş, Garbis Duraslan, Garbis Evyapan, Garo Kaprielyan, Güher Basut, Gülbenk Yalçın, Gürbüz Boztaş, Haçadur Delgi, Haçig Baharoğlu, Hagop Hamparsumyan, Hagop Mamigonyan, Harut Kurumlu, Harutyun Çekem, Harutyun Kalataş, Harutyun Özer, Hasmik Cingöz, Haygaz Babek, Hayik Yıldız, Hera Karadeniz, Herman Akdülgeryan, Hosrof İliözer, Hovnan Dursun, Hovsep Haroyan, Hrip Kuyumcuoğlu, İstepan Gedik, İstepan Tatlıdil, Jaklin Akdülgeryan, Jaklin Setyan Azizof, Jale Demircioğlu, Jan Gavrilof, Janet Özçakan, Janya Çakır, Jbid Zurnacı, Jean Silahlı, Jilda Özuygun, Jirayr Karagöz, Jüliet Demircioğlu, Jüliet Erkol, Jüliyet Gazaryan, Kalust Akdülgeryan, Kalust Aslanbaş, Karin Aleksanyan, Karin Bododoğan, Karin Çekem, Karni Atınç, Karolin Sarıboyacıyan Mamigonyan, Kayane Gavrilof, Kayuş Çalıkman Gavrilof, Kevork Apkaryan, Kevork Evyapan, Kirkor Delice, Kirkor Elmayan, Kirkor İboalev, Kirkor Sağlamer, Kirkor Sahakoğlu, Lerna Gaspar, Lerna Kuyumcu, Lerna Papazyan, Levon Yıldırımyan, Lidya Menesyan, Luiz Bakar, Lusin Bengi, Madlen Toraman, Maral Ayvaz Çağlaçubukçu, Mardiros Demircioğlu, Mari Akbaş, Mari Karaca, Masis Harzıvartyan, Mayram Yeşil Pilibosyan, Menekşe Diktaş, Meral Kalayciyan, Murad Cingöz, Murad Ekmekçi, Murad Köşker, Murad Mıhçı, Murat Çekem, Muraz Sarangil, Nadin Çifçiyan, Nadya Danacı Gündoğdu, Nadya Kontsanagian Dindar, Nadya Uygun, Najda Dirasuyan, Nare Gavrilof, Narod Erkol, Nartuhi Akkayataş, Natali Demircioğlu, Natali Yiğit, Nazlı Demirci, Neda Barsamyan, Nigoğos Karaca, Nişan Güreh, Nıvart Duraslan, Norayr Olgar, Nubar Opan, Nubar Şerbetçioğlu, Nubar Taşı, Nuran Gezdirici, Nurhan Becidyan, Nurhan Çetinkaya, Nurhan Gülüstanyan, Ohannes Conkar, Ohannes Kılıçdağı, Ohannes Şaşkal, Ohannes Yalın, Onno Kolukısayan, Orhan Şarklı, Oşin Şirinpınar, Oskihan Habeş, Pakrat Estukyan, Raffi Kayaer, Raffi Portakal, Raffi Süzme, Rita Delgi, Robert Rita Küçükaltunyan, Roy Manukyan, Rüstem Ayral, Şake Hilda Kuyumciyan, Şake Yalçın, Samuel Bakırcı, Sara Nurnur, Sarkis Altan, Sarkis Arık, Sarkis Aslan, Sarkis Çimen, Sarkis Erkol, Sayat Kevork Gürün, Sayat Serhan Didonyan, Sayat Tekir, Sebuh Koçak, Sebuh Zaman, Selin Kuyumciyan, Selin Tomasyan, Selma Kasapoğlu, Selma Melekyan, Serli Çolakyan Dikme, Seta Estukyan, Sevan Çavuşyan, Sevan Karabetoğlu, Sevan Ünal, Şimavon Çimen, Sime Habeş, Simon Yıldız, Sirun Irmak Çakıryan, Şınork Beşiktaşlıyan, Sona Menteşe, Suren Zurnacı, Şuşan Ohanyan Tütün, Suzan Ohanyan, Takuhi Zaman, Talin Cancik, Talin Jilda Zinzal Çamkerten, Talin Mirzahanyan, Talin Papazyan, Talin Şirinpınar, Tamar Erkman, Tamara Ohannesyan, Taner Özer, Tanya Elmasdağ, Tanya Özçakan, Tatyos Bebek, Tavit Köletavitoğlu, Vahan Kopar, Vahe Bakırcı, Vahram Mardiryan, Vartanuş Opan, Vartkes Hergel, Vartuhi Işıktel, Varujan Horata, Vera Dellaloğlu, Vera Nişanyan Alün, Vilma Kunuzyan, Yaşar Kaynak, Yeprem Bulgan, Yerçanik Ünal, Yervant Gülsataryan, Yetvart Taşı, Yetvart Varjabetyan, Yıldız Çulcu, Yıldız Horata, Zulal Berberyan

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/26966/ermeni-toplumundan-250-yi-askin-imza-irade-gaspina-hayir