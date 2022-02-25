İstanbul doğumlu İsrailli gazeteci Yoel Marcus hayatını kaybetti

Yıllardır İsrail gazetesi Haaretz´de çalışan İstanbul doğumlu gazeteci Yoel Marcus salı gecesi 90 yaşında hayatını kaybetti.

1932’de İstanbul’da doğan Yoel Marcus 11 yaşında Youth Aliya programıyla tek başına İsrail’e göç etti. 1948 savaşında savaşan Marcus, iki yıl sonra haftalık gazete Ha’olam Hazeh’de yazdığı bir makale ile gazetecilik hayatına adım attı.

2017’de Sokolov Gazetecilik Ödülü’nü kazanan Marcus, özellikle Haaretz’deki onlarca yıllık iddialı, etkili, bağımsız ve cesur çalışmalarıyla İbrani tarihinin en ünlü gazetecilerinden biri olarak anılıyor.

Marcus, kariyeri boyunca aralarında David Ben-Gurion, Golda Meir ve Levi Eşkol ve Yitshak Rabin gibi İsrailli birçok liderle röportaj yaptı.

Haaretz Genel Yayın Yönetmeni Aluf Benn, “Yoel, mizah dolu yazılarıyla Haaretz’de ve genel olarak İsrail gazeteciliğinde benzersiz bir sesti. Hassas kulakları ve gözleri ve rakiplerini geride bırakmak için yorulmak bilmez bir iradesi vardı’’ dedi.

https://www.salom.com.tr/haber-121398-Istanbul_dogumlu_Israilli_gazeteci_yoel_marcus_hayatini_kaybetti.html