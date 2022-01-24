Kınalıada SURP KRİKOR LUSAVORİÇ ERMENİ KİLİSESİ’ne büyük saygısızlık!

Kınalıada’da bulunan SURP KRİKOR LUSAVORİÇ ERMENİ KİLİSESi’nden çıkan ve kilisenin önündeki kaldırımda 1 haftadır bekleyen çöpü Adalar Belediyesi para almadan kaldırmaması ve günlerce ibadethanenin önünde bekletmesi tepkilere neden oldu.

Belediyeler, ilçesindeki ibadethanelerin çöpünü, temizliğini hiçbir ayırım yapmadan ücretsiz bir şekilde yapmalıdır. Bir çok Belediye, yayınladığı temizlik raporlarında neredeyse tamamı ibadethanelere yaptıkları hizmetleri halkına anlatmakta ve bunları ücretsiz bir şekilde yaptıklarını belirtmektedirler.

Adalar’da ise durum değişik. Adalar Belediyesi, Kınalıada’da bulunan SURP KRİKOR LUSAVORİÇ ERMENİ KİLİSESi’nden çıkan ve kilisenin önündeki kaldırımda 1 haftadır bekleyen çöpü bırakın kaldırmayı birde utanmadan kaldırmak için para istendi. Sanki kilise inşaat yapıyor…

Adalar Belediyesi, İSTAÇ kaldırımda duran çöpü sorgusuz sualsiz kaldırmak durumunda. Ama gelin görün ki Adalar’da böyle değil. Durum böyle olunca ayrıcalık, ırkçılık mı yapılıyor sorusu insanın aklına geliyor. Ermeni vatandaşlarımızın bayramlarında oy istemek için kiliseye gelip şirin gözüküp YALAKALIKLAR yapıyorsunuz.

Adalar’da bulunan cemevi veya camilerden çöpü kaldırmak için para alıyor musunuz? Bırakın çöpü Büyükada’da yeni yapılan cemevinin inşaatından çıkan molozlardan para aldınız mı?

Almadınız…

Almamanızda doğru. Çünkü orası bir ibadethane.

Peki camiden, cemevi’nden çöpünü vs. toplamak için para almazken, kiliseden neden alıyorsun?

Kilise sana göre ibadethane değil mi?

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Yardımcısı Engin Çelik…

Arkadaş, sen Adalar İlçemizdeki tüm ibadethanelerin (cami, mescit, cem evi ve kilise) temizliği ayırım yapmadan periyodik olarak yapmak ve çöpünü ücretsiz olarak kaldırmak senin görevlerin arasında bulunmuyor mu?

Bir çok belediye temizlik raporlarında ibadethanelerin iç mekan temizliğinde tüm halıların elektrik süpürgesi ile süpürmek, mobil halı yıkama makinesi ile yıkanmak; parke, mozaik, mermer zeminler, mihrap, kürsü, minber, pencere önleri ve ayakkabılıklar, armatür, florasan, aplik, avize, radyatör, tırabzan, cam ve cam çerçeveleri ile benzeri eşyaları temizliğinin ücretsiz olarak yapıldığını, bunun yanı sıra ibadethane tuvaletlerinde daimi olarak temizlik personeli bulundurmak, her türlü temizlik malzemesi (tuvalet kağıdı, kağıt havlu, sıvı sabun ve genel temizlik malzemeleri) belediyeler tarafından karşılanarak vatandaşlara ücretsiz hizmet sunduğunu belirtiyor.

Ama sen ne yapıyorsun?

Bir ibadethanenin hem de ibadethane girişinde, kaldırım üzerinde duran çöpünü 1 hafta toplamıyorsun bir de üstüne para vermeden de kaldırmıyorsun.

Ayıptır…

Günahtır…

Bunları da geçtik. Adalar İlçesi KOVİD-19 sebebiyle riskli bölge. Haritaya baktığımız Adalar kıpkırmızı ve sen çöpü toplamıyorsun. İnsanların sağlığını alacağın üç beş kuruş için riske atıyorsun.

Batsın sizin inançlara saygınız. Nerede kaldı dini inanç ve özgürlüklere karşı eşit duruşunuz…

Şükrü ABANOZ

https://www.adagazetesi.com.tr/kinaliada-surp-krikor-lusavoric-ermeni-kilisesine-buyuk-saygisizlik.html