Kiliseden alınmayan çöp tepki yarattı

Şükrü Abanoz yazısında, “Bir ibadethanenin hem de ibadethane girişinde, kaldırım üzerinde duran çöpünü 1 hafta toplamıyorsun bir de üstüne para vermeden de kaldırmıyorsun” ifadelerini kullandı…

Kınalıada’da bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nden çıkan ve kilisenin önündeki kaldırımda 1 haftadır bekleyen çöpü Adalar Belediyesi para almadan kaldırmaması ve günlerce ibadethanenin önünde bekletmesi tepkilere neden oldu.

Adalar gazetesinden Şükrü Abanoz yazısında bahsettiği olaya sert tepki göstererek, “Adalar’da bulunan Cemevi veya camilerden çöpü kaldırmak için para alıyor musunuz? Bırakın çöpü Büyükada’da yeni yapılan Cemevinin inşaatından çıkan molozlardan para aldınız mı” ifadelerine yer verildi.

Şükrü Abanoz, yazısının devamında “Almadınız… Almamanızda doğru. Çünkü orası bir ibadethane. Peki, camiden, Cemevi’nden çöpünü vs. toplamak için para almazken, kiliseden neden alıyorsun? Kilise sana göre ibadethane değil mi” dedi.

Şükrü Abanoz yazısında, “Bir ibadethanenin hem de ibadethane girişinde, kaldırım üzerinde duran çöpünü 1 hafta toplamıyorsun bir de üstüne para vermeden de kaldırmıyorsun” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşılan belge:

https://odatv4.com/siyaset/kiliseden-toplanmayan-cop-tepki-yaratti-227537