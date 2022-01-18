Koç Üniversitesi Yayınlarından Ermeni Soykırımı sansürü

Koç Üniversitesi Yayınları, “Seeds of Power: Explorations in Ottoman Environmental History” adlı derleme kitabın Türkçe baskısını “Ermeni Soykırımı” ifadesi gerekçesiyle yayımlamaktan vazgeçti.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Onur İnal ve Yavuz Köse’nin “Seeds of Power: Explorations in Ottoman Environmental History” isimli derleme kitabının Türkçe baskısını “Ermeni Soykırımı” ifadesini gerekçe göstererek yayımlamaktan vazgeçti. Yaşananları Twitter hesabından duyuran Onur İnal, “Koç Üniversitesi Yayınları, kitabımızda ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesini sansürlememizi talep etmiş, talebi reddetmemiz üzerine yayın sözleşmesini feshetmiştir. Akademik özgürlüğe aykırı olan ve yayımcılık etiğiyle bağdaşmayan bu tavrı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güzel bir haberim var: Koç Üniversitesi Yayınları, “Seeds of Power” kitabımın Türkçe yayın hakkını aldı. Kitabın Türkçesi 2020’de raflarda olacak 🍾 https://t.co/RKchxFFW3N — Onur Inal (@Onur_Inal) November 3, 2019

KÜY’ün sansür talebini kabul etmeyen İnal ve Köse yaptıkları yazılı açıklamada “Osmanlı çevre tarihi alanında önde gelen araştırmacıların makalelerinden oluşan ‘Seeds of Power: Explorations in Ottoman Environmental History’ başlıklı derleme kitabın Türkçe baskısını yapması için Koç Üniversitesi Yayınları ile bir anlaşma sağlamıştık. Kitabın çevirisi, redaksiyonu, mizanpajı ve hatta kapak tasarımı tamamlandıktan sonra yayınevi, Koç Üniversitesi Rektörlüğünün içerisinde ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi geçen bir cümlenin, ‘İleride hukuki sorunlara yol açacağı’ gerekçesiyle tashih edilmesini ya da kitaptan çıkarılmasını talep ettiğini tarafımıza iletti. Bu ifadeyi kullanmanın ‘yasak’ olmadığı, herhangi bir hukuki yaptırımı bulunmadığı, daha da önemlisi ifadenin yer aldığı cümlenin başka bir eserden alıntı olduğu ve orijinale sadık kalmayan bir çevirinin metnin sansürlenmesi anlamına geleceği gerekçesiyle tashih talebini kabul etmediğimizi yayınevine belirttik.” denildi.

Açıklamada “Birkaç ayı bulan bekleme sürecinin ardından yayınevi, Rektörlük kararında bir değişiklik olmadığını belirterek kitabın yayımından vazgeçme ve sözleşmeyi sonlandırma kararı aldığını bildirdi. Kendi tanımıyla, bağlı bulunduğu üniversitenin ‘mükemmellik merkezi’ olma hedefinin barındırdığı öncülük arzusunu benimseyen’ yayınevinin akademik özgürlüğe aykırı olan ve yayımcılık etiğiyle bağdaşmayan bu tavrını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” ifadelerine yer verildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

https://www.evrensel.net/haber/452939/koc-universitesi-yayinlarindan-ermeni-soykirimi-sansuru