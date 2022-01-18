Kaos GL ve Avlaremoz Holokost Anma Günü Söyleşisi: Soykırımın Katmanları

Elmas Arus, Roman soykırımına dair tarihsel anlatılarla başlayıp, Türkiye’de Romanlara dönük yerinden edilme politikalarını aktaracak. Ardından Nesi Altaras, Holokost’u yaşayan Türkiyeliler ve Türkiye’de Holokost hafızasına odaklanacak, 1930/40larda Nazizm’in Türkiye’ye yansımalarından bahsedecek.

Rita Ender, “Aile Yadigarları” çalışması üzerinden Türkiye’deki Yahudilerin pogrom hafızasını anlatacak. Son olarak Yıldız Tar, Almanya’da soykırım öncesinin yarı hukuki, yarı psikolojik hangi mekanizmalarla LGBTİ+’lara soykırımı hazırladığını; oradan günümüze gelince bu mekanizmaların Türkiye’de, hangi biçimlerle yeniden üretildiğine değinecek.

Zoom üzerinden yapılacak söyleşiye kayıt yaptırmak için tıklayın.

https://www.avlaremoz.com/2022/01/18/kaos-gl-ve-avlaremoz-holokost-anma-gunu-soylesisi-soykirimin-katmanlari/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kaos-gl-ve-avlaremoz-holokost-anma-gunu-soylesisi-soykirimin-katmanlari