Selim Kuneralp ve Senem Görür ile Kordiplomatik (3): Aydın Sezer ile ABD-Rusya ilişkileri, Kazakistan’daki protestolar & Ermenistan ile normalleşme

Medyascope‘un dış politika programı “Selim Kuneralp ve Senem Görür ile Kordiplomatik“in bu haftaki konuğu GazeteDuvar ve Medyascope yorumcusu Aydın Sezer’di. Programın bu bölümünde Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Rusya ilişkileri, Kazakistan’da evlerde kullanılan sıvılaştırılmış doğalgaza (LPG) yapılan zam sonucu 2 Ocak’ta patlak veren protestolar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci konuşuldu. https://medyascope.tv/2022/01/17/selim-kuneralp-ve-senem-gorur-ile-kordiplomatik-3-aydin-sezer-ile-abd-rusya-iliskileri-kazakistandaki-protestolar-ermenistan-ile-normallesme/ Share this: Twitter

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