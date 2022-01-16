Onno Tunç kimdir, neden, ne zaman, kaç yaşında öldü? İşte biyografisi

Onno Tunç şarkılarıyla nesiller boyu dinlenen bir besteci. Sezen Aksu ile Onno Tunç aşkı hep konuşuldu, müzik listelerinde daima yer alan ortak çalışmaları ise hiç eskimedi. Ölümünün üzerinden 26 yıl geçen Onno Tunç’un merak edilen yaşam öyküsü, haberimizde…

Türk pop müziğinin mihenk taşlarından Onno Tunç, verdiği bir röportajda pop müzik hakkında şunları söyler: “Bizde pop, cazcılar tarafından, pop ve caz ise klasikçiler tarafından ciddiye alınmaz. Bizde klasikçiler, pop müziği de cazı da küçük görürler. Yalnız kalmaya mahkum ederler kendi kendilerini. Oysa bugün, dünyada pop müzik senfoni orkestralarına girmiştir çoktan. Dinleyici istiyorsa yakınlaşmak zorundalar. yoksa bu belli bir azınlığın müziği olarak kalmaya zorunludur. o azınlığın da ne kadarının gerçekten bu müziği sevdiği, anladığı da şüphelidir.”

ONNO TUNÇ’UN HAYAT HİKAYESİ

Asıl adı ‘Ohannes Tunçboyacı’ olan Onno Tunç, 1948 yılında Ermeni asıllı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi.

Baba adı Setrak, anne adı ise Valantin.

Onno Tunç’un ilk eşi Canan Ateş ile olan evliliğinden Ayda ve Selin isimli iki kızı var.

Tunç, Türk pop müziğine besteci ve aranjör (düzenlemeci) olarak birçok eser kazandırdı.

1984 yılında Nükhet Duru ve Atila Özdemiroğlu sayesinde tanışan Onno Tunç ve Sezen Aksu’nun 8 yıl süren sevgililikleri başladı.

Daha sonra yollarını ayırmaya karar veren ikili, başka evlilikler yaparak yaşamlarını sürdürdü.

Bunların yanı sıra bas gitarist olarak da müzisyenlik yaptı.

Müziğe ilgisi, kilise korolarında şarkı söylerken başladı. Lisede arkadaşlarıyla ‘Black Stones’ adındaki ilk grubunu kurdu.

1965 yılında Üstün Poyraz Set Orkestrası ile profesyonel müzik yaşamına bas gitaristlik ile adım attı.

1967’de Emin Fındıkoğlu Orkestrası’nda caz müziğe başladı. İlerleyen yıllarda Durul Gence ve Süheyl Denizci orkestralarıyla çalışarak müzik tecrübesini artırdı.

70’li yıllarda ‘İstanbul Gençlik Orkestrası’nda çalışırken adı orkestra şefi ve aranjör olarak duyulmaya başladı.

O dönem başta Özdemir Erdoğan, Nilüfer, Bülent Ortaçgil, Gülden Karaböcek, Ajda Pekkan, Nükhet Duru ve Gökben olmak üzere birçok ismin plaklarına katkıda bulundu.

1973 yılında, The Bracelet/Melissa adlı plağını yayınladı. Sözleri Çiğdem Talu’ya ait, Onno Tunç’un ilk bestelerinden biri olan ‘Söz Sevgilim Söz’, Cömert Baykent tarafından seslendirildi.

Tunç, Türkiye’nin Eurovision yolculuğunda da pek çok katkıda bulundu. 1975’te yarışmaya katılan orkestranın bas gitaristiydi, finallere katılan birçok şarkının da aranjörlüğünü yaptı.

Modern Folk Üçlüsü’nün 1978 yılında Güney Kore’nin başkenti Seul’de yapılan bir yarışmada Onno Tunç’un ‘Dostluğa Davet’ şarkısıyla iyi bir derece almasıyla adı daha da duyuldu.

Bülent Ortaçgil’in Benimle Oynar mısın? (1974), Okay Temiz’in Zikir (1981), MFÖ’nün Ele Güne Karşı Yapayalnız (1984), Sezen Aksu’nun Gülümse (1991), Mustafa Sandal’ın Suç Bende (1991) albümlerinde bas gitar çalan Onno Tunç; Tanju Okan, Ali Kocatepe, Hümeyra, Nükhet Duru, Nilüfer, Atilla Atasoy, Zuhal Olcay, Timur Selçuk, Ayşegül Aldinç, Levent Yüksel gibi birçok ünlü sanatçıyla da çalıştı.

Ayrıca, Aah Belinda (1986) ve Rumuz Goncagül (1987) filmlerinin müziklerini de yaptı.

ONNO TUNÇ’UN ÖLÜM NEDENİ

Onno Tunç, 14 Ocak 1996 tarihinde uçakla Bursa’dan İstanbul’a giderken uçağının Yalova’nın Armutlu ilçesine bağlı Selimiye köyüne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kaz Dağı’na düşmesi sonucu kendisi ve uçağı kullanan arkadaşı Hasan Kınık vefat etti.

Onno Tunç vefat ettiğinde 48 yaşındaydı.

Arama çalışmaları sırasında donarak yaşamlarını yitiren Cem Emrah Çelebi ve Selçuk Olcay’ın adlarının yazılı olduğu bir anıt yaptırıldı.

Cenaze töreni için kardeşi Arto Tunç’un yurtdışından dönmesi beklendi.

Onno Tunç, ölümünden beş gün sonra (19 Ocak 1996 günü) Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde yapılan ayin sonrası Şişli Ermeni Mezarlığı‘na defnedildi.

Vefatının ardından ‘Onno Tunç Beste Yarışması’ düzenlenmeye başlandı. Ölümünün 11. yılı olan 2007 yılında, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer, Ceza, Hüsnü Şenlendirici, Levent Yüksel, Aşkın Nur Yengi, Aylin Aslım, Emre Altuğ, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Sertab Erener, Nükhet Duru’nun katılımıyla on üç şarkılık ‘Onno Tunç Şarkıları’ albümü çıktı.

ONNO TUNÇ ŞARKILARI

Ah Mazi

Alev Alev (Ayşegül Aldinç-Alev Alev-1994)

Ayrılık (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)

Ayrılıklar Bitmez (Sezen Aksu – Firuze) – 1982

Bana Ellerini Ver (Harun Kolçak-Beni Affet-1990)

Ben Yoldan Gönüllü Çıktım (Yeşim Salkım-Hiç Keyfim Yok-1994)

Beni Bırakın (Levent Yüksel-Med Cezir-1993)

Beni Unutma

Bir Başka Aşk

Bir Çocuk Sevdim

Bu Gece

Değer mi

Deli Gönlüm

Demek ki Öyle (Söz: Ülkü Aker, Ayşe Mine – 1978 )

Dokun Bana (Nilüfer-Yine Yeni Yeniden-1992)

Düet (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)

Dünden Sonra Yarından Önce (Zuhal Olcay)

Eğrisi Doğrusu (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)

Geçer (Söz: Sezen Aksu-1988)

Geri Dön

Gir Kanıma (Harun Kolçak-Beni Affet-1990)

Git

Gözlerin Bulutlu (Nükhet Duru -1981)

Güzel Şeyler Söyle (Aşkın Nur Yengi&Harun Kolçak-Eurovision Türkiye Finali 1987)

Hadi Bakalım

Haydi Gel Benimle Ol

Hep Bana (Zerrin Özer-Olay Olay-1992)

Hoşgörü

İyisin (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)

Kapında Güllerim (Bendeniz II – 1995)

Kavaklar

Kış Masalı

Kızmayın Bana (Neco, Söz: Mehmet Teoman – 1975)

Kolay Değil

Müptelayım Sana (Harun Kolçak-Beni Affet-1990)

Ne Masal Ne Rüya (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)

Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam (Sezen Aksu-Gülümse-1991)

Olay Olay (Zerrin Özer-Olay Olay-1992)

Oldu mu?

Oldu Olanlar (Serpil Barlas ,Söz: Zeren , 1976)

Olsun Varsın (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)

Oyuncu (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)

Öyle Bakma (Fatih Erkoç-Eurovision Türkiye Finali 1989) (Aşkın Nur Yengi-Sevgiliye-

1990)

Papatya Falı (Nükhet Duru – 1981)

Ruhun Duymaz (Emel-Ruhun Duymaz-1995)

Sen Ağlama

Seni İstiyorum

Seninle (Nükhet Duru – Nükhet Duru 81 )

Son Bakış

Sonbahar

Sultan Süleyman

Şinanay

Şiribim Şiribom (Gökben – Şiribim Şiribom/Ve Birgün Sen 45’lik(1976)

Şiribim Şiribom (1977)

Şov Yapma (Nilüfer-Yine Yeni Yeniden-1992)

Tam Bana Göresin (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)

Tango (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)

Tenna

Uçurtma Bayramları (Levent Yüksel-Med Cezir-1993)

Uykun Olsam (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)

Ünzile

Vurulmuşum Sana (Asya-Asya-1994)

Yeni Aşk (Zerrin Özer-Olay Olay-1992) (Yeşim Salkım-Hiç Keyfim Yok-1994)

Yeniden Sev (Nilüfer-Yine Yeni Yeniden-1992)

Yıllar (Harun Kolçak-Beni Affet-1990)

Yoksun (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)

Zorba (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)

1945

https://www.karar.com/karar-biyografi/onno-tunc-kimdir-neden-ne-zaman-kac-yasinda-oldu-iste-biyografisi-1647542