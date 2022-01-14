Rusya’dan Ankara’ya Kazakistan uyarısı: Kötü niyetli açıklamalardan kaçının

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara’nın Kazakistan’la ilgili kötü niyetli açıklamalar yapmaktan kaçınmasını ve bulanık sularda balık tutmaya çalışmamasını beklediklerini söyledi.

Bir Türk yetkilinin, “Kazakistan Sovyet baskısından kurtuldu, şimdi bazı güçler onu (Kazakistan) yeniden bir boyunduruk altına almakla tehdit ediyor.” yönünde açıklama yaptığını belirten Zaharova, “Türk yetkililerin bu tür kötü niyetli söylemlerden şiddetle kaçınmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kazakistan’ın bu trajik, karmaşık ve olağanüstü durumu, ortak çaba gerektiriyor.” diyen Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Kesinlikle zarar vermek, bulanık sularda balık tutmak için bir fırsat olarak görülmemeli.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Zaharova, Moskova’nın bu çıkışını, hangi Türk yetkilinin açıklamasına binaen yaptığına dair detay vermedi.

Kazakistan’da yılbaşında akaryakıta getirilen zammın ardından kitlesek gösteriler başlamış ve 160’tan fazla kişi hayatını kaybederken 10 binden fazla gösterici gözaltına alınmıştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gösterilerin yayılmasının ardından Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) yardım istemiş, Moskova, bu ülkeye 2 binin üzerinde asker sevk etmişti.

ABD ve Avrupa Birliği de Rusya’nın Kazakistan’a asker göndermesini yakından izlediklerini belirten açıklamalar yapmıştı.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Kazakistan’ın ülkedeki protestoları gereğince kontrol altına alma kabiliyetine sahip olmasına rağmen KGAÖ’den yardım istemesini anlayamadıklarını söyleyerek, “Bence yakın tarihten alınabilecek bir ders şu ki; Ruslar bir defa evinize girerse onları evinizden uzaklaştırmanız çok zor olur.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu arada başını Rusya’nın çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü askerleri Kazakistan’dan çekilmeye başladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/14/Rusya-Ankara-Kazakistan/223414