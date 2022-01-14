Patriklikte 30 yıl…

Akkan Suver

Bu yıl ruhaniliğinin altmışıncı, patrikliğinin ise otuzuncu yılını kutlayan Ekümenik Patrik Bartholomeos’u yazar Elçin Macar kendi sözcükleriyle anlatan bir kitap yazmış.

Sayısız samimi soru ve cevaplardan oluşan kitap; İmroz’da başlayıp İstanbul Heybeliada Ruhban Okulu’nda devam eden eğitimini, Vatikan’da kilise hukuku doktorasını, Ekümenik Patrikliği’nive seksen yılı aşan hayatını kapsayan ve Doğan Yayınları’ndan çıkan bu kitap gerçek Bartholomeos’u esprili kişiliği, bilgeliğiyle ortaya koymuş bulunuyor.

İlber Ortaylı’nın “görülmemiş bir meziyet ve fazilet sahibi, şüphesiz Türkiye halkı ve kamuoyu için bir şans” olarak nitelediği Ekümenik Patrik Bartholomeos’u yirmi beş yıl önce tanıdım.

Tanıdığım günden bugüne değer ölçütleri muntazam, özü sözü doğru, yeşile saygılı ve her şeyin ötesinde bir barış insanı olarak Ekümenik Patrik Bartholomeos, Ortodoks Kilisesi’nin uzun tarihinde Roma’da tahsil gören tek Ortodoks din adamıdır.

Marmara Grubu Vakfı olarak Kültürlerarası Diyalog çalışmalarımız çerçevesinde 1998 yılında tertiplediğimiz ilk sevgi İftarımıza davetimizi kabul edip teşrif buyurduklarında, ben kendilerini misafirlerimize takdim ederken “Ekümenik Patrik” demiştim.

“Vay sen misin bu lafı eden” dercesine o gün bana karşı yazılı ve sözlü medyada yazılanlar ve söylenenler hiç de iç açıcı şeyler değildi.

Geldi, geçti.

Yıllar içinde birbirimizi daha yakından tanıdık.

Lütfedip bazı seyahatlerine eşimi ve beni de götürdüler.

Sırbistan’ın Niş şehrinde aralarında Moskova Patriği’nin, Kudüs Patriği’nin ve Sırbistan Patriği’nin bulunduğu Milano Fermanı’nın 1700. yıl merasiminde O’na gösterilen saygıyı ve O’nun diğerlerine olan üstünlüğünü ve diğerlerinin O’na saygısını ve kabulünü görmüştüm.

Montenegro (Karadağ) ziyaretinde gösterilen yüksek alaka her türlü takdirin üzerindeydi.

Marmara Grubu Vakfımızın ve Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin müdavimlerinden olan Ekümenik Patrik’e dönemin ABD Başkan Yardımcılarından Al Gore, “Yeşil Patrik” adını vermişti.

Yunanistan’ın Spetses ve Hydra Adaları’nda “Gezegeni korumak, insanlığı korumaktır” sloganıyla gerçekleşen Yeşil Attika toplantılarında Al Gore’un haklılığına eşimle birlikte şahit olmuş veadı geçen toplantılarda çevre, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularına karşı gösterdiği yüksek duyarlılığı eşimle birlikte yaşamıştık.

Dikkatli, sorumlu ve kuralların dışına çıkmadan manevi görkemliliğine rağmen mütevazılığına ait bir örneği yaşadığım için yazmadan geçemeyeceğim.

Ekümenik Patrik Bartholomeos, 2000’li yılların başında tertiplediğimiz bir Sevgi İftarı’nda bugünlerde 100 yaşını idrak eden emekli generallerimizden Selahattin Çetiner’i gördüğünde yerinden kalkmış, gidip sarılıp elini öpmüştü.

Sonradan öğrendik ki, Gelibolu’da yedek subaylığını yaparken Selahattin Çetiner O’nun komutanıymış. Onun bu asil davranışı salondakileri müthiş duygulandırmıştı.

Devlet kurallarına, özellikle de Türk devlet protokolüne çok saygı gösteren Ekümenik Patrik, Ukrayna’da müminlerine ümit olmuş bir şahsiyet olarak da tarihe geçmiş bulunmaktadır.

Gerek bu kitap gerekse de makamında idrak ettiği otuzuncu yıl vesilesiyle Ekümenik Patrik Bartholomeos’a nice yılları sağlık ve esenlikler içinde yaşamasını temenni ediyorum.

https://www.gozlemgazetesi.com/2022/01/14/patriklikte-30-yil/