Ombudsman: Ocak 1990’da Bakü’deki Ermeni katliamlarından tüm Azerbaycan halkı sorumludur

Ermenistan Cumhuriyeti’nin ilk Ombudsmanı Larisa Alaverdyan, Hayeli.am haber sitesine verdiği demeçte 13 Ocak 1990 Ermeni katliamları sırasında Bakü’de 25-30 bin Ermeni kaldığını ve daha önce yaklaşık 250 bin Ermeni Bakü’den ayrıldığını ifade etti.

Genel olarak yaklaşık 300-350 bin Ermeni Azerbaycan’ı terk etti.

Ombudman, “Bakü Ermenilerinin başına gelenler insanlık dışı ve acımasızdı.İnsanları öldürüp evlerinden çıkarıldı, soyuldu, denize sürüldü. Hazar Denizi’nin o günlerde gördüğünü, tarih hala açıklığa kavuşturacak. Limanlarda cinayetler devam etti. Ermeniler tarafından inşa edilen Bakü’de Ermeniler öldürüldü. Limanlarda kaçı öldü, kaçı “denize atıldı?” . Bütün bunların suçu tüm Azerbaycan halkınındır, çünkü daha sonra sadece inkarlar ve Ermenileri suçlamaya yönelik girişimler olmuştur. Bu, 20. yüzyılda Ermenilere karşı bu kez Azerbaycan Nazileri tarafından yapılan ikinci soykırımdı. Ermeni kanına doymak bilmeyen bir susuzlukta Türkiye ile Azerbaycan arasında hiçbir fark yoktur.” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/14/Ermeni-Azerbaycan-Bak%C3%BC-katliam/223428