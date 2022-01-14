Gomidas 40 kişilik koroyla Kumkapı’da kilisede

Yolcu Tiyatro yapımı Gomidas, 40 kişilik Lusavoriç Korosuyla bugün Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde olacak.

DUVAR – Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, Ersin Umut Güler’in süpervizörlüğünü ve prodüktörlüğünü yaptığı oyununda Gomidas Vartabed karakterine Fehmi Karaarslan hayat veriyor ve Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu 40 kişilik kadrosuyla performans boyunca Gomidas eserlerini seslendiriyor. Oyun, 14 Ocak Cuma 20.30, 22 Ocak Cumartesi 20.30 ve 30 Ocak Pazar 15.30 ve 19.30 saatlerinde izleyicilerle buluşacak.

OYUN HAKKINDA

Gomidas Vartabed, Osmanlı döneminde Kütahya’da dünyaya gelmiş, yolu Eçmiyadzin, İstanbul, Berlin ve Paris’e düşmüş; Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip. Hem Anadolu’yu hem “Müzik Kutusu” dediği Ermenistan’ı çok iyi tanıyan, ilhamını bu topraklardan alan, “sesinin duyulduğu her yer deniz kıyısı olan” bu özel sesin, Gomidas’ın yolculuğu birçok trajik hikâyeyle şekilleniyor.

1915’te Ermeni aydınlarla birlikte İstanbul’dan sürülüşünün ardından hayatının son 18 yılını sessizliğe gömülerek geçirdiği akıl hastanesinde, yakın arkadaşının ona miras bıraktığı hayalî koyunun peşinden seslenerek kendi hayat hikâyesinde sıra dışı bir yolculuğa çıkartıyor seyirciyi. Hikâyeyi Gomidas’ın ağzından dinlerken 40 kişilik topluluğuyla Lusavoriç Korosu karaktere eşlik ediyor. Türkçe ve Fransızca sahnelenen oyunda seyirci dilediği versiyonu seçebiliyor.

KÜNYE

Yazan-Yöneten: Ahmet Sami Özbudak

Süpervizör-Yapımcı: Ersin Umut Güler

Oynayan: Fehmi Karaarslan

Müzik: Gomidas Vartabed

Müzik Direktörü ve Koro Şefi: Hagop Mamigonyan

Topluluk: Lusavoriç Korosu

Hareket Tasarımı: Selçuk Göldere

Dekor Tasarımı: Cihan Aşar

Kostüm Tasarımı: Özlem Kaya

Işık Tasarımı: Cem Yılmazer, Yasin Gültepe

Türkçe’den Fransızca’ya Çeviren: Serra Yılmaz, Yiğit Bener

Prodüksiyon Sorumlusu: Mahir Yıldız

Yönetmen Yardımcısı: Duygu Pelit

Karakter Dramaturjisi: Sonya Dicle Çetin

Asistanlar: Emre Can Sancar, Özlem Yılmaz

Oyun Fotoğrafları: Orhan Cem Çetin-Saygın Serdaroğlu

Afiş Resmi: Panos Terlemezyan

Afiş Tasarımı: Uğurcan Ataoğlu, Talip Özer

Afiş Fotoğrafı: Serdar Tanyeli

(KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/gomidas-40-kisilik-koroyla-kumkapida-kilisede-haber-1549210