KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ COVİD 19 PANDEMİSİNDEN ETKİLENDİ

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II Hazretleri’ne, bir kaç gündür hissettiği halsizlik

sebebiyle 13 Ocak 2022, Perşembe günü Covid-19 testi uygulanmış ve test sonucu “pozitif” olarak tespit edilmiştir.

Daha önce kendisine iki doz aşı uygulanmış olan Kadasetli Patrik Hazretleri aynı gün konutunda karantina sürecine başlamıştır. Tüm süreç doktor kontrolü altında olup, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin sağlık durumunda endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Bu durumda Patrik Hazretleri’nin yapacağı görüşmeler yeni bir talimata kadar askıya alınmıştır.

Tedbir amaçlı olarak Patriklik ofisleri yeni bir talimata kadar tatil edilmiştir. Ayinleri Düzenleme Ofisi 09:00 – 12:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ