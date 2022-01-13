Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Bizim izlenimimize göre Türkiye, Ermenistan ile ön koşulsuz diyalog başlatma yaklaşımını paylaşıyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan Ermenistan ve Türkiye özel temsilcilerinin 14 Ocak’ta yapılması öngörülen ilk görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Onun sözlerine göre Ermenistan, Türkiye ile diyalog süreci sonucunda Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve iki ülke arasındaki sınırın açılmasını bekliyor. Hunanyan, Ermeni tarafının da etkisiyle Türk hükümetinin de önkoşulsuz diyalog başlatma yaklaşımını paylaştığını vurguladı.

– Ermeni tarafının Ermenistan-Türkiye diyalog yoluyla ulaşmak istediği temel hedefler nelerdir?

– Ermenistan’ın bu diyalogdan beklentileri aslında 1990’ların başından beri olduğu beklendilerdir.. Sürecin sonucunda Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını, 90’lı yılların başında Türkiye tarafından tek taraflı olarak kapatılan iki ülke arasındaki sınırın açılmasını bekliyoruz.

– Ermenistan’ın Türkiye ile diyalog başlatmayı kabul ederek, Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi bağlamında daha önce Türkiye’nin öne sürdüğü ön koşulları kabul ettiğine dair görüşler var. Buna nasıl yorum yaparsınız?

– Ermenistan Cumhuriyeti her zaman Türkiye ile ilişkileri hiçbir ön koşul olmaksızın normalleştirmeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda, Ermenistan’ın yaklaşımının değişmediğini, aynı tutumun Ermenistan Hükümeti’nin 2021-2026 programında da yansıdığını belirtmek istiyorum.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/13/Ermenistan-D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-T%C3%BCrkiye-diyalog/223361