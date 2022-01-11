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Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi

2022-01-10

11 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre büyükelçi Serdar KILIÇ Ermenistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.

ATAMA KARARI

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 161 inci maddeleri gereğince, Büyükelçi Serdar KILIÇ Ermenistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.

10 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

https://www.memurlar.net/haber/1009866/buyukelci-atama-karari-resmi-gazete-de-yayimlandi.html

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