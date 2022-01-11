Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi

11 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre büyükelçi Serdar KILIÇ Ermenistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.
ATAMA KARARI
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 161 inci maddeleri gereğince, Büyükelçi Serdar KILIÇ Ermenistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.
10 Ocak 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
https://www.memurlar.net/haber/1009866/buyukelci-atama-karari-resmi-gazete-de-yayimlandi.html
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