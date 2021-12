KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ’NİN YENİ YIL MESAJI

Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. (Vaiz 3.1)

“Yeni” ve “Yenilik” olarak adlandırılan her şey içimizde heyecan dolu beklentiler yaratır. Fakat her zaman iyimser renklerle bezeli olmaz bu heyecanlar ve ruhumuzda ümit ve sevinç dolu titreşimler oluşturamazlar.

Ümit ve endişe, iman ve tereddüt geleceğin ufkunu birlikte renklendirirler. Dolayısıyla daimi güven arayan insan yüreğinde bir gerilim oluştururlar.

Yeni yılı, süslü Noel ağaçları, ziyafet sofraları ve ışıklandırılmış sokaklar, salonlar ve rengarenk hediyelerle kutlamak, hayata dair beklentilerimizi tam olarak karşılamamış geçmiş yıllara karşı yüreklerimizin bir nevi protestosudur.

Bizler, hayatımızın daha ziyade düşsel ve masalsı bir niteliğe sahip olmasını dilerdik. Keşke, hayat bize daha bir zengin ve cömert davransa, daha rahat koşullarda aydınlık, mükemmel sağlık, başarı ve esenlik dolu günler lütfetseydi. İşte tüm bu arzularımız yeni yıl vesilesiyle yapılan tüm tebrik ve kutlamaların toplamını özetlemektedir.

Cennetten kovulmuş, bu dünya yollarında yolunu kaybetmiş insanlar olarak cennetimizi arıyor ve her yeni yılda ona biraz daha yaklaşacağımızı umut ediyoruz.

Bu dünyada kalıcı bir cennete sahip değiliz. Mezarlıklar, bu gerçeğin ispatıdır. Bu dünyadaki mutlu günlerimiz sadece bir an nefes alabileceğimiz birkaç vahadan ibarettir. Biz Hristiyanlar olarak, kaybettiğimiz cenneti yeniden bulmak niyetiyle yola çıkmış yolcularız. Cennet, insanın, Yaratıcısı, doğa ve birbiriyle dirlik içinde mutlu bir yaşam sürdüğü yerdir. Ölümsüzlük dışında, cennetin diğer tüm bileşenlerini -her zaman olmasa da- bazı anlarda bu dünyada da temin etmek mümkündür. Yaşama sanatının sırrı, işte o anların sayısının ve kalitesinin artmasında gizlidir.

2022 yılı da önceki yıllar gibi bize cennete benzer günler sunacak. “Dikensiz gül” aramayı reddettiğimizde, bu yeni yıl da bizim için kutlu bir yıl olacaktır. Yeter ki, Tanrı’yla, insan ve doğayla barışık olalım ve 365 günün bize sunduğu tüm nimetlerin -zorluklar da dahil olmak üzere- bize verilmiş yeri doldurulamayacak bir lütuf ve armağan olduğu bilinciyle yaşayalım.

2022 yılının ufkunda kara bulutların yığıldığını hepimiz görmekteyiz. Oradan yükselen, yüreğimizi titreten ve dehşete düşüren gök gürlemelerinin ve yıldırımların sesini duymaktayız. Bu nedenle, hayatımızda kullanmamız için vaftiz andımızla bize lütfedilmiş olan İman, Umut ve Sevgiyi yaşamımıza davet etmenin tam zamanıdır. Sabırlı olacağız. Sonunda fırtınalar dinecek, yağmurlar kesilecek, masmavi gökyüzünde belirecek gökkuşağı bize baharın ve güneşli günlerin müjdesini getirecek. Evet, aynı kara bulutların içinden umut vadeden mavi ufkun görülmesi ve mutlu bir geleceğin sabırla beklenmesi ancak İman ve Ümitle mümkün olacaktır. “Bütün sorunların ve zorlukların üstesinden gelen, herkesle ilgilenen Göksel Babamız olan büyük bir Tanrı’mız var!” sözleri, yeni yılın tehditkâr yüzüne karşı haykıracağımız cesur bir çığlığa dönüşecektir. Geleceğimizi ve tüm zorluklarımızı O’nun yaratıcı ellerine emanet edecek; O’ndan, hayatın tüm fırtınaları karşısında ezilmeden ve ümitsizliğe kapılmadan durabilmemiz için, bizi güç ve hikmetle donatmasını dileyeceğiz.

Bu imana sahip olanlar için Yeni Yıl mutlaka kutlu olacaktır. Çünkü onlar yağmurları gökkuşağıyla birleştirmeyi, gülü dikeniyle tutup koklamayı, alın teriyle hayatlarını kazanmayı ve güneşi gecelerle birlikte selamlamayı bilenlerdir. Havari Pavlus’un “Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda ve her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim” (Filipililer 4:11-13) sözleri uyarınca, yeni yıl şayet bize uymuyorsa, biz ona uyum sağlayacağız. Bu lütuf dolu duruşu yeni yılda gösterebildiğimizde temiz vicdanla, insani bir duygu ve samimiyetle birbirimize

“Yeni Yılınız Kutlu Olsun”

diyebiliriz.

Hepinize göksel mükemmel bereketlerle donanmış, mutluluk ve sağlık dilerim.

Dualarımla,

Sahak II

Türkiye Ermenileri Patriği

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/