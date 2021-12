Installation de Mgr Massimiliano Palinuro, nouvel évêque latin catholique d’Istanbul

Par Nathalie Ritzmann

En ce samedi 18 décembre 2021 froid et pluvieux, la cathédrale du Saint-Esprit d’Istanbul était en pleine ébullition. En effet, ce lieu qui a reçu plusieurs visites papales, dont la dernière en date du pape François il y a sept ans, a vu se dérouler la cérémonie d’installation de Mgr Massimiliano Palinuro, vicaire épiscopal d’Istanbul, dont l’ordination épiscopale a eu lieu le 7 décembre dernier à Ariano Irpino (Italie).

La célébration a débuté avec la remise d’un crucifix au nouvel évêque par le père Nicola Masedu, recteur de la cathédrale, geste qui rappelle sa relation avec le Christ qui a souffert et est mort pour son troupeau. Puis, Mgr Massimiliano s’est aspergé d’eau bénite avant de bénir de la même façon l’assistance, rappelant ainsi le baptême, lien fondamental partagé dans la foi par l’évêque et les fidèles.

Remise du crucifix à Mgr Massimiliano Palinuro, nouvel évêque latin catholique d’Istanbul, cathédrale du Saint-Esprit Istanbul, 18 décembre 2021

Le nouvel évêque, escorté par Mgr Lorenzo, archevêque émérite d’Izmir et administrateur apostolique du vicariat d’Istanbul, Mgr Martin Kmetec, archevêque d’Izmir, Mgr Paolo Bizzeti, évêque d’Anatolie, Mgr Sergio Melillo, évêque de Lacédonie – Ariano Irpino et Mgr Michele Autuoro, évêque de Naples, Mgr Levon Zekiyan, archevêque des arméniens catholiques de Turquie et Mgr Orhan Canlı, chorévêque de la communauté syriaque catholique de Turquie, a salué les diplomates et personnalités présentes parmi lesquelles se trouvaient notamment le représentant de l’Ambassade des Etats-Unis en Turquie, Hervé Magro, Ambassadeur de France en Turquie, Daria Darnell, Consule Générale des Etats-Unis à Istanbul, Johannes Regenbrecht, Consul Général d’Allemagne à Istanbul, Dariusz Gumieniczek, Consul Général de Pologne à Istanbul, Irène Pastorino Olmi, consule d’Italie à Istanbul et le maire de San Nicola Baronia, dont Mgr Massimiliano a été curé de l’église paroissiale pendant onze ans.

Il s’est ensuite rendu à la chapelle du Saint-Sacrement, où il s’est agenouillé un court moment pour rester en adoration avant d’aller revêtir sa tenue vestimentaire pour la messe solennelle.

Adoration dans la chapelle du St-Sacrement par Mgr Massimiliano Palinuro, nouvel évêque latin catholique d’Istanbul, cathédrale du Saint-Esprit Istanbul, 18 décembre 2021

Après la procession d’entrée, l’archevêque Lorenzo Piretto, en tant qu’administrateur apostolique, a commencé la célébration et souhaité la bienvenue au nouveau vicaire apostolique, aux personnalités du monde religieux et tout particulièrement Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Fener, Sahak II, patriarche arménien de Turquie, Mgr Yusuf Cetin, métropolite syriaque orthodoxe d’Istanbul-Ankara , Mons. Martin Kmetec, également Président de la Conférence épiscopale catholique de Turquie, Mgr Louis Pelâtre, évêque d’Istanbul à la retraite, les représentants du Grand Rabbinat et de la müftülük d’Istanbul, la délégation des 16 prêtres italiens venue avec les deux évêques précités, les délégations de prêtres et laics venus d’Izmir et de Trabzon où Mgr Massimiliano a travaillé de nombreuses années, d’Ankara et, bien sûr, des prêtres, des religieuses, des représentants et membres de la communauté chrétienne venus des 4 coins d’Istanbul. Ensuite, il a salué les autorités administratives/politiques, les diplomates, avant de souhaiter la bienvenue avec joie au nouveau chef spirituel des catholiques latins de la ville.

Discours de bienvenue de l’administrateur apostolique Mgr Lorenzo Piretto lors de la cérémonie d’installation de Mgr Massimiliano Palinuro, nouvel évêque latin catholique d’Istanbul, cathédrale du Saint-Esprit Istanbul, 18 décembre 2021

Après avoir rendu hommage au vicaire précédent, Mgr Ruben Tierrablanca, emporté par la Covid le 22 décembre 2020 et évoqué la mémoire de Jean XXIII qui a vécu 10 ans dans la demeure vicariale avant de devenir pape, il a ensuite laissé la parole à Mgr Walter Erbil qui, en tant que représentant de la nonciature en Turquie, a rappelé la nomination du nouveau vicaire épiscopal d’Istanbul faite le 14 septembre dernier par le Pape François.

La lettre de nomination papale a d’abord été présentée de façon très solennelle par le père Lucian Abalintoaiei puis lue par le père Nicola Masedu, curé de la cathédrale après quoi l’assemblée a répondu par l’acclamation “Grâce à Dieu”.

Présentation de la lettre de nomination papale de Mgr Massimiliano Palinuro, nouvel évêque latin catholique d’Istanbul, cathédrale du Saint-Esprit Istanbul, 18 décembre 2021

Après la lecture de la Lettre apostolique, le nouvel évêque a été invité par Mgr Lorenzo à s’asseoir sur sa cathèdre, symbole de sa charge d’enseignant et de son service pastoral au sein de l’Église. Après une courte introduction, Mgr Piretto a présenté et remis le bâton de berger au nouvel évêque. Comme le bâton de berger est ancien (il a été utilisé pour la première fois au Ve siècle puis largement depuis le VIe siècle), il est au-dessus des autres insignes épiscopaux, et parmi les principaux devoirs de l’évêque que sont la connaissance et la sollicitude, la direction et aussi l’obligation de guider et de garder le troupeau.

L’administrateur apostolique a ensuite présenté le personnel pastoral au nouvel évêque. Au cours d’un hymne approprié, il a été accueilli par les représentants du clergé diocésain, religieux et religieuses, membres des fidèles, geste signifiant le respect et l’obéissance que le peuple de Dieu doit rendre au berger chef du diocèse.

Présentation du personnel pastoral à Mgr Massimiliano Palinuro, nouvel évêque latin catholique d’Istanbul, cathédrale du Saint-Esprit Istanbul, 18 décembre 2021

La célébration de l’Eucharistie s’est poursuivie de manière habituelle, présidée par le nouvel évêque. Dans son homélie, ce dernier a notamment dit : “Lorsque nous portons Dieu dans nos cœurs, nous ne pouvons rester indifférents aux souffrances et aux lamentations de nos frères. La vraie foi nous pousse vers l’amour et le service. Il est inévitable qu’une croyance qui ne contient pas l’amour humain se transforme facilement en une idéologie dangereuse. Cependant, si nous portons Dieu dans nos cœurs, il nous encourage à dépasser nos certitudes supposées et à partir pour les autres, et il devient lui-même le compagnon de chaque personne….

Notre petite communauté catholique d’Istanbul est appelée à suivre les traces de Marie et à se mettre en route pour être la compagne des affligés. Notre congrégation ne veut pas être sous les projecteurs. Il n’est pas après un spectacle qui ne lui tombe pas dessus. Il ne recherche pas les honneurs terrestres. Comme Marie, nous ne désirons rien de plus que de contribuer à la joie et au salut de tout être humain.

Première homélie de Mgr Massimiliano Palinuro, nouvel évêque latin catholique d’Istanbul, cathédrale du Saint-Esprit Istanbul, 18 décembre 2021

Il n’y a pas si longtemps, Sa Sainteté François a exhorté les communautés catholiques du Moyen-Orient à être comme du levain. Bien que nous soyons en petit nombre – tout comme une maya – nous avons la possibilité d’apporter une contribution importante à la construction d’une société pacifique et solidaire en tant que témoins d’un amour tangible.

Mes chers frères et sœurs, nous devons cheminer ensemble, encouragés par l’urgence de l’amour. La communauté catholique d’Istanbul est riche de nombreux dons spirituels et d’efforts fructueux. Dans la continuité du généreux travail de mes estimés prédécesseurs, feu Monseigneur Antoine Marovitch et feu Monseigneur Ruben Tierrablanca, et avant lui, cher Monseigneur Louis Pelâtre, nous souhaitons mettre toutes nos forces au service de ce précieux Istanbul et de nos confrères citoyens vivant ici”, a aussi souligné Mgr Massimiliano.

Avant la fin de la cérémonie, le Sacré Sahak II et le Patriarche Bartholomée Ier ont brièvement pris la parole à la fois pour exprimer la joie de cette cérémonie d’initiation au service et pour confirmer leur volonté de travailler ensemble pour le bien de tous.

Bartholomée Ier, patriarche œcuménique de Fener, à la cérémonie d’installation de Mgr Massimiliano Palinuro, nouvel évêque latin catholique d’Istanbul, cathédrale du Saint-Esprit Istanbul, 18 décembre 2021

Sahak II, patriarche arménien de Turquie, à la cérémonie d’installation de Mgr Massimiliano Palinuro, nouvel évêque latin catholique d’Istanbul, cathédrale du Saint-Esprit Istanbul, 18 décembre 2021

La chorale de la cathédrale, dirigée par le père Iosif Robu de l’église Saint-Antoine et accompagnée à l’orgue par le père Simon Härting, a magnifiquement agrémenté cette cérémonie très particulière. À la fin de celle-ci, tous les participants ont, l’un après l’autre, tenu à féliciter le nouvel évêque… et à prendre des photos avec lui.

https://lepetitjournal.com/istanbul/installation-de-mgr-massimiliano-palinuro-nouvel-eveque-latin-catholique-distanbul-327756