Henri Çiprut’un Ardından…

-Avlaremoz ailesi olarak kurucularımızdan Henri Çiprut’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Henri hem Avlaremoz’da, hem Şalom’da yazı yazmanın yanında Yahudi toplumu için Yaşayan Kütüphane, Ladino günü gibi etkinliklerde yer alıyor Ladino’nun yaşamaya devam etmesi için çalışıyordu.

Aramızdan çok erken ayrılmış olsa da, geride çok sayıda değerli anı ve iş bıraktı.

Henri Çiprut eğitim fonuna bağışta bulunmak isteyenler aşağıdaki bilgileri kullanarak bağış yapabilirler.

Hesap sahibi: Türkiye Hahambaşılığı

Garanti Bankası Galata Şubesi

IBAN: TR14 0006 2000 0670 0006 2975 68

Açıklama: Henri Çiprut eğitim fonu

Henri Çiprut’un Avlaremoz’da yazdığı yazılara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Henri Avlaremoz’da müstear isimle de pek çok yazı yazmış ve isimlerini kullanarak yazmaktan çekinen gençleri bu yöntemle yürüklendirmek için çalışmıştı.

RUMVADER’in Yanyana Projesi kapsamında gerçekleştirilen Karşılaşma videolarında Ladino konuşan kişi olarak yer almıştı.

Afedersin Podcast serisinde Türkiye’de Yahudi Olmayı anlatmıştı.

Yok Olan Diller ve Kültürel Miras için ‘Sevgilisi’ Ladino’yu anlatmıştı.

Kamp Armen direnişinde bulunmuştu.

Anadili Ladino’yu nasıl öğrendiğini Aris Nalcı’nın Youtube kanalında anlatmıştı.

Shahar Fineberg’in İstanbul Yahudileri üzerine gerçekleştirdiği podcast’e konuk olmuştu.

https://radiorcj.info/diffusions/shahar-fineberg-a-istamboul-part-1-2/

Ladino üzerine çalışmalarını eSefarad kanalında anlatmıştı.

Geçtiğimiz sene Şalom Gazetesi’nden Dora Niyego Henri Çiprut ile Ladino üzerine röportajgerçekleştirmişti.

Avlaremoz ekibiyle bazı unutulmaz anıları

Defne Sandalcı’nın evinde

Deniz Alphan’ın Kaybolan Bir Dil Kaybolan Bir Mutfak filminin galasından Sefarad Anne ile birlikte

Heybeliada Mavi Restoran’da

Avlaremoz’un ilk WeRemember çekimi. Kuledibi.

500. Yıl Türk Musevileri Müzesi’nde

Kahvaltıda Avlaremoz toplantısı… Emirgan Sütiş’te

Betsy Penso’nun vedasından.. Aret’in yeri

Rita Ender’in İsmiyle Yaşamak kitabının tanıtımından

Ceni Palti’nin vedasından

Bir zamanlar sık sık buluştuğumuz Bomontiada

* Kapak fotoğrafı Kemal Gökhan Gürses tarafından çizilmiş ve izniyle kullanılmıştır.

https://www.avlaremoz.com/2021/12/12/henri-ciprutun-ardindan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=henri-ciprutun-ardindan