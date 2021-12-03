Fasikül’de Kulüp dizisi konuşuldu

Açık Radyo’nun Açık Dergi programında Fırat Yücel, Senem Aytaç ve Ekrem Buğra Büte’nin hazırladığı ve on beş günde bir yayınlanan Fasikül programında Kulüp dizi konuşuldu.

Programa konuk olan akademisyen, yazar ve belgeselci Aylin Kuryel iledizinin Türkiye’deki Yahudi cemaatine yaklaşımı ve bunun açtığı söz alanı değerlendirildi. Raşel Meseri ve Aylin Kuryel, İletişim yayınlarından çıkan Türkiye’de Yahudi Olmak kitabını derlemişti.

Açık Radyo’nun websitesinde, programda bahsi geçen kaynaklar; “Türkiye’de Yahudi Olmak kitabı, Baştan Başa belgeseli, Avlaremoz editörü Nesi Altaras’ın Kulüp’ü yorumladığı Medyascope yayını, Foti Benlisoy’un T24’te yayınlanan yazısı, Kenan Behzat Sharpe‘nin “Nostaljinin Ötesinde: Beyoğlu’nu ‘Geri Alma’” başlıklı yazısı ve “Nostaljiden Fazlası: Sınıf ve Seçilmiş Aile” incelemesi.” olarak belirtildi.

Programın kaydını buradan dinleyebilirsiniz.

https://www.avlaremoz.com/2021/12/03/fasikulde-kulup-dizisi-konusuldu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fasikulde-kulup-dizisi-konusuldu