2021’de Hristiyanlara En Çok Zulmedenler Açıklandı

Uluslararası Hristiyan Kurumu (ICC), 2021’de Hristiyanlara en çok zulüm uygulayanların Taliban, Kim Jong-un ve Nijerya olduğu olduğunu belirledi.

1995’ten beri Hristiyanlara yönelik zulmün sesi olan ICC, en şiddetli 24 zulüm vakasını 150 sayfalık bir raporda ayrıntılarıyla açıkladı. En şiddetli 3 zulüm vakasında bir ülke, bir örgüt ve bir kişi seçildi.

İlk olarak, Hristiyanlara yönelik zulmün en şiddetli yaşandığı ülke Nijerya seçildi. ICC Başkanı Jeff King, ülkede soykırım yaşandığı belirtti. Rapora göre, 2000 yılından bu yana Nijerya’da 50 bin ila 70 bin arasında Hristiyan katledildi. Ülke aynı zamanda milyonlarca insanı yerinden eden ve on binlerce insanı öldüren Boko Haram terör örgütüne de ev sahipliği yapıyor. Raporda, genç Hristiyan kadınların din değiştirmeye ve evlenmeye zorlandığı ve iş arayan Hristiyanların ayrımcılığa uğradığı belirtildi.

Nijeryalı Hristiyanlar ayrıca Boko Haram’dan daha fazla Hristiyan öldüren ve Hristiyan çiftçileri yerinden eden Fulani militanların zulmüne maruz kalıyor. King, 3 milyondan fazla Hristiyanın evlerinden uzaklaştırıldığını ve topraklarının çalındığını bildirerek, Nijerya hükümetini Hristiyanlara yönelik saldırılarda suç ortağı olarak nitelendirdi.

Taliban ise, Hristiyanlara en çok zulüm uygulayan örgüt seçildi. King, ‘‘Yaklaşık 10 bin Hristiyan var ve hepsi sonradan İsa Mesih’i kabul edenlerden oluşuyor. Bu, radikal bir örgütün egemenliğinde hedef olmak anlamına geliyor’’ dedi. Evlerin aranarak Hristiyanların bulunmaya çalıştığını söyleyen King, bir adamın telefonunda Kutsal Kitap uygulaması olması nedeniyle Taliban tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

King, inançlarına bağlı kalan Hristiyanların işkenceye maruz kalacağını ve öldürüleceğini söyledi. Taliban’ın Hristiyanlara işkence yapmak için gizli operasyonlar yürüttüğünü söyleyen King, ‘‘Bu, Taliban’ın işinin bir parçası. Açıkça Hristiyanları öldürmeyecekler, ancak bu tür işleri arka planda yapacaklar’’ dedi.

Bireysel olarak Hristiyanlara en çok zulmeden kişi ise Kore Yüksek Lideri Kim Jong-un seçildi. Raporda, 3 kuşağı kapsayan Kim hanedanının yeni bir inanç sistemi (Tanrı/Baba/Oğul) yarattığı ve Kim Jong-un’un tapılacak Oğul rolünü oynadığı açıklandı. King, ‘‘Kim hanedanları uzun yıllar boyunca milyonlarca Hristiyana zulmetti ve öldürdü’’ dedi. King, Kuzey Kore’de yaklaşık 30 bin Hristiyanın esir kamplarına götürüldüğünü ve bir milyondan fazla kişinin öldürüldüğünü tahmin ediyor.

Kuzey Koreli bir sığınmacı olan Kim Seong Min’e göre, Kuzey Koreliler, Hristiyanların devlet düşmanı olduğu propagandasına maruz kalıyor.

https://haber.sat7turk.com/2021de-hristiyanlara-en-cok-zulmedenler-aciklandi/