SARIGÜL: ERMENİSTAN SINIR KAPISI AÇILSIN

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Azerbaycan…

TACETTİN DURMUŞ

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Azerbaycan – Ermenistan kapsının açılması, Ermenistan, Azerbaycan ve İran kapıların açılarak, gerçekten bu bölgenin kalkınmasını çok arzu ediyorum” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kars programı kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunarak, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı.

Sarıgül, partisinin Kars İl Başkanı Kemal Yücesoy ile birlikte Evliya Camisinde kıldığı Cuma namazının ardından esnaf ziyareti yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret Eden Sarıgül, burada Cemiyet Başkanı Ercüment Daşdelen tarafından karşılandıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.

Ermenistan’a açılan Akyaka (Doğukapı) Sınır Kapısı’nın Kars için önemli oluğunu belirten Sarıgül, şunları söyledi:

“TDP iktidarında bütün komşularımızla uzlaşmak istiyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Azerbaycan – Ermenistan kapsının açılması, Ermenistan, Azerbaycan ve İran kapıların açılarak, gerçekten bu bölgenin kalkınmasını çok arzu ediyorum.

TDP iktidarında bütün komşularımızla; barış hoşgörü ve uzlaşma içerisinde mutlaka yaşayacağız. Biraz önce İl Başkanımız Kemal Yücesoy bana dedi ki; “Başkanım Ermenistan kapısını da açalım’; Azerbaycan zaten bizim kardeşlerimiz. İran’dan da buraya alabildiğine turist gelsin ve ülke kalkınsın. Sen de gerçekten bu bölgede kalırsın. O nedenle Türkiye’de TDP iktidarında tüm komşularımızla barış içerisinde olacağız.”

https://www.haberinnabzi.com/sarigul-ermenistan-sinir-kapisi-acilsin-18898h