“ZARA” bu yıl sonbahar-kış koleksiyonuna Ermenistan’da üretilen giysilere de yer verdi

Dünyaca tanınmış giyim firması “Zara”, bu yıl sonbahar-kış koleksiyonuna Ermenistan’da üretilen giysileri de dahil etti.

“Made in Armenia” koleksiyonuna online olarak ve dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren şirketin mağazalarında ulaşabilirsiniz.

“Zara” firmasının “Made in Armenia” kıyafetlerinin tüm dünyada büyük talep gördüğü belirtiliyor.

Şu an “Zara’nın” başka koleksiyonların da Ermenistan’da üretmek için müzakereler devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/25/ZARA-Ermenistan-giysi/220677