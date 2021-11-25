Ermeni hava yolu İstanbul uçuşlarına başlıyor

Ermenistan sivil havacılık pazarına yeni bir havayolu şirketi giriş yapmaya hazırlanıyor. FlyOne adlı şirketin uçuş ağında İstanbul da olacak.

Ermenistan sivil havacılık pazarına yeni bir havayolu şirketi giriş yapmaya hazırlanıyor. FlyOne adlı şirketin uçuş ağında İstanbul da olacak. Erivan’dan gerçekleştireceği seferlerle dünyaya açılacak olan FlyOne Armenia, Moskova, Tahran, Lyon, Paris, Tiflis, Kutaisi, Krasnodar, Tel Aviv ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu şehirlere uçuş yapacak.

Operasyonlarını Airbus A320 tipi uçaklarla gerçekleştirmesi planlanan şirketin Genel Müdürü Mircea Maleca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, biletlerin satışa sunulduğu ifade etti.

Maleca, airporthaber.com’da yer alan habere göre, “Uçuşlara başlamak ve yolcularımızı ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi. Erivan-İstanbul arasındaki seferlerin 17 Aralık 2021’de başlaması ve haftada 3 frekans olarak icra edilmesi bekleniyor.

https://www.turizmaktuel.com/haber/ermeni-hava-yolu-istanbul-ucuslarina-basliyor