PATRİK HAZRETLERİ KARAGÖZYAN OKULU’NU ZİYARET ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 23 Kasım 2021, Salı, saat 11:30’da, Karagözyan Okulu’nu ziyaret etti. Patrik Hazretleri, Dikran Gülmezgil başkanlığındaki Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve Müdür Arusyak Koç Mone tarafından karşılandı. Patrik Hazretleri’ne Peder Şirvan Mürzyan refakat etmekteydi.

Patrik Hazretleri’nin ziyareti esnasında aynı zamanda Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin de okulu ziyaret etmekteydi. Patrik Hazretleri, Sayın Belediye Başkanı ve yöneticiler öğrencilerle birlikte öğlen yemeği yediler. Yemek birlikte söylenen duayla başladı.

Yemek sonrasında, Patrik Hazretleri ve Sayın Belediye Başkanı yönetim kurulu odasında misafir edildiler. Daha sonra, okul müdürünün refakatinde, tek tek sınıfları dolaştılar ve bilgiler edindiler.

Okuldaki ziyaret sonrasında, Key Plaza’nın alt katında bulunan müzik, resim ve çeşitli faaliyetler için kullanılan atölyeler ziyaret edildi. Ziyaretçiler, aynı mekânda tiyatro ve spor salonlarının faaliyetlerine devam etmelerinden dolayı memnuniyetlerini belirttiler. Yöneticiler bu vesileyle, tiyatro ve spor salonlarının gerekli durumlarda cemaatimiz aktiviteleri için tahsis edilebileceklerini belirttiler.

Patrik Hazretleri edindiği bilgiler sonrasında takdirlerini sundu ve çalışmaları takdis ederek okuldan ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/